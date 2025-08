La despiadada autocrítica de Javier Correa tras salvar a Colo Colo

En un partido que dejó más dudas que certezas, Colo Colo igualó 2-2 ante Huachipato en el Estadio Monumental. Pese al doblete de Javier Correa, los albos volvieron a ceder puntos clave en casa y se alejan peligrosamente de la cima.

Tras el encuentro, el atacante argentino habló con la señal oficial del fútbol chileno y entregó potentes declaraciones que reflejan el complejo momento del Cacique.

⚽️ ¿Qué dijo Javier Correa tras el empate de Colo Colo?

Correa fue duro con el presente del equipo y no ocultó su frustración.

"Por errores nuestros otra vez perdemos puntos, da rabia e impotencia", lanzó de entrada. El argentino fue claro en su diagnóstico: el equipo sigue tropezando con las mismas falencias que los han acompañado durante todo el torneo.

Además, advirtió que si no logran una reacción inmediata, se despedirán matemáticamente del campeonato. "Tenemos que dar más en todas las líneas o si no, nos quedamos sin chances y después no hay lamento", añadió.

🩹 ¿Jugó lesionado Javier Correa ante Huachipato?

Sí, el delantero reconoció que anotó uno de sus goles lesionado.

"El equipo me necesitaba y pude hacer un gol lesionado", reveló Correa. A pesar del esfuerzo personal, fue categórico al señalar que el empate no les sirve: "Nos sirve sólo sumar de a tres, acá no se puede titubear, el club no te deja".

Sus palabras reflejan el compromiso del jugador, pero también el alto nivel de exigencia que vive el plantel.

Otra roja en el Cacique. Photosport

🧠 ¿Qué autocrítica hizo Correa sobre el rendimiento del equipo?

Apuntó a errores repetidos y la deuda con la hinchada.

"No podemos corregir errores que ya cometimos casi todo el torneo", dijo con autocrítica. Entiende la molestia de la gente y lamenta que se hayan quedado sin opciones en otras competencias. "Nosotros les vamos a deber", reconoció.

El mensaje fue claro: corregir y salir adelante es la única opción que les queda.

