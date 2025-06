La inesperada reacción de Jorge Almirón por la pelea de Vidal vs De Paul

Tras la goleada por 4-0 de Colo Colo ante Cobresal en el estadio Monumental, Jorge Almirón abordó la pelea de Arturo Vidal con Fernando De Paul, la que se produjo en pleno duelo del Cacique ante Deportes Iquique.

Jorge Almirón y su postura sobre el cruce Vidal vs De Paul

"Lo que pasó el partido pasado me da risa. Es algo que yo quiero. Por fin pasó algo de eso. Me gusta que el equipo esté vivo, que haya sangre. No me molesta", expresó Almirón.

"Son dos tipos espectaculares. Se llevan bien todos los días, tienen una gran armonía. Fernando es un tipo muy sensato y Arturo tuvo una discusión del momento. Estaban las cámaras ahí, se vio y se alarmó la gente. Pero no pasa nada. Al contrario. Son chicos espectaculares, fundamentales para el vestuario", añadió.

"No me da miedo, los conozco. Estaría preocupado si fuera algo personal. A mí también me pasó. yo era bravo en el vestuario. No me molesta, me gusta", siguió con el discurso.

Después fue contra preguntado y agregó un matiz: "No es una buena imagen para el club ni para los niños", pero continuó diciendo que "pasó. Son jugadores de mucha experiencia. Fernando es muy competitivo y Arturo jugó muchos años a un nivel muy alto. Se viralizó porque es Colo Colo. Esto ha pasado siempre y va a seguir pasando".

El duro encontrón de Vidal y De Paul: Se ofrecieron combos

Tras el autogol se vio que De Paul recriminó a Vidal por haber mandado el balón a su propio arco: La reacción del Rey no fue calmada e invitó al golero a arreglar "afuera" sus problemas, es decir, a los golpes.

Alan Saldivia se encargó de contener a Arturo Vidal para que no se acercara a Fernando De Paul y después se le vio cómo le dijo al arquero que se calmara.

La pelea entre Vidal y De Paul siguió en camarines

Al terminar el partido con un 2-2 entre Colo Colo y Deportes Iquique, Arturo Vidal y Fernando De Paul se volvieron a pelear, algo que logró captar la imagen de TNT Sports.

Vidal le dijo a De Paul: "Tuto, ¿tienes que decirme algo?", a lo que el arquero respondió "Sí", lo que ráoidamente terminó con sus compañeros separándolos a empujones.

Además, otros futbolistas y un miembro del cuerpo técnico de Colo Colo tapó la cámara, empujó al profesional que la opearaba y le dijo: "Muchachos, ustedes saben dónde tienen que estar".