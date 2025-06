La insólita razón por la que Esteban Pavez rechazó la jineta en Colo Colo

Colo Colo sigue dando que hablar, pero no por su juego. La caída frente a Audax Italiano en La Florida dejó heridas profundas no solo por el resultado, sino por la forma en que terminó el partido. Arturo Vidal se fue expulsado por insultar al árbitro Fernando Véjar, y en ese momento ocurrió una escena que desconcertó incluso a sus propios compañeros.

Al salir de la cancha, el King intentó entregar la jineta de capitán. Sin embargo, Esteban Pavez, sorprendió a todos al rechazarla en pleno campo de juego.

😮 Pavez rechazó la jineta de capitán de Colo Colo por una insólita razón

Según informó Radio ADN, Esteban Pavez no quiso aceptar el brazalete por razones personales, relacionadas con su difícil presente en el club. El volante, que ha perdido su lugar como titular en los últimos compromisos, siente que hoy "no se reconoce como capitán de Colo Colo", según la citada emisora.

Los cuestionamientos de los hinchas lo tienen golpeado, y en su círculo cercano aseguran que ha preferido mantener un perfil más bajo en este complicado momento del equipo. Por lo mismo, ante la negativa de Pavez, fue finalmente Vicente Pizarro quien terminó usando la jineta en los minutos finales ante Audax.

La imagen no pasó desapercibida entre los fanáticos albos, que se molestaron mucho más con la actitud del formado en Macul.

❓ ¿Por qué Esteban Pavez rechazó recibir la jineta de capitán de Arturo Vidal?

Según ADN Radio y otros medios deportivos, Pavez atraviesa un "momento personal complejo" y ha perdido protagonismo en el plantel. Por lo mismo, aseguró que hoy "no se siente capitán de Colo Colo".

🧢 ¿Quién terminó usando la jineta tras el rechazo de Pavez?

Luego de que Pavez se negara a recibir el brazalete, fue Vicente Pizarro quien asumió el rol de capitán en los minutos finales ante Audax Italiano.

🎙️ ¿Qué dijo Arturo Vidal al respecto?

En declaraciones posteriores al encuentro, el King afirmó no haber notado lo que pasó con la jineta: "Le decía a Pavez, después al Vicho, pero no me di cuenta", comentó.

🕒 ¿Hace cuánto que Pavez no juega como titular?

Desde el 19 de mayo ante Ñublense, Pavez no ha vuelto al once inicial. Acumula cinco partidos consecutivos ingresando solo desde la banca.

🔁 ¿Qué repercusiones internas puede tener este gesto?

Aunque aún mantiene respaldo en parte del camarín, el gesto de rechazar la jineta ha aumentado las críticas de los hinchas. Incluso se especula con una posible salida a la MLS.

📆 ¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Luego de esta polémica caída en La Florida, Colo Colo tendrá un exigente duelo ante Universidad Católica, válido por la fecha pendiente del Campeonato Nacional 2025.

El compromiso está programado para el domingo 6 de julio a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura. Un duelo clave, no solo para escalar en la tabla, sino también para despejar tensiones internas que hoy tienen al plantel más fracturado que nunca.