La pieza que le faltaba a Colo Colo: El inesperado regreso que ilusiona a Almirón

Entre tanta desgracia que vive Colo Colo en esta temporada, al menos llega una buena noticia desde Pedrero. Tomás Alarcón está de vuelta para enfrentar a Everton este domingo en Viña del Mar, justo cuando Jorge Almirón necesita alternativas.

🔄 ¿Por qué es tan importante el regreso de Alarcón e Colo Colo?

El mediocampista formado en O'Higgins había quedado marginado por un desgarro sufrido en julio durante un amistoso con La Roja Sub-20. La lesión fue más complicada de lo esperado y lo mantuvo fuera durante varias semanas, perdiendo terreno en un plantel que ya tiene demasiados problemas.

Alarcón ya entrena a la par de sus compañeros y representa un alivio enorme para un técnico que debe resolver un verdadero rompecabezas. Con Arturo Vidal, Javier Correa y Emiliano Amor suspendidos, más las lesiones de Alan Saldivia y Óscar Opazo, el volante llega en el momento justo.

🧩 ¿Qué opciones tiene Almirón en el mediocampo de Colo Colo?

La vuelta del exO'Higgins le da más variantes a un entrenador que ha tenido problemas durante toda la temporada. Con Arturo Vidal, Esteban Pavez, Vicente Pizarro y Claudio Aquino como base, la presencia de Alarcón permite rotar y dar descanso a jugadores que han estado sobrecargados.

El problema es que el ambiente en Colo Colo sigue siendo enrarecido. Varios jugadores no tienen buena relación con Almirón, incluyendo al mismo Pavez, quien perdió la titularidad y mantiene una relación fría con el DT.

