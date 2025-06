La sorpresiva y feliz visita de Damián Pizarro a Colo Colo tras la polémica con La Roja Sub 20

En medio de la gran polémica por bajarse del último microciclo de la Selección Chilena Sub 20, Damián Pizarro volvió a encender las redes sociales al dejarse ver en el Estadio Monumental. El exdelantero de Colo Colo, que actualmente milita en el Udinese de Italia, decidió pasar sus vacaciones en Chile y aprovechó la instancia para reencontrarse con sus antiguos compañeros.

La controversia se encendió cuando el atacante optó por priorizar el descanso en lugar de sumarse a los trabajos de La Roja, lo que generó duras críticas entre hinchas y exjugadores. Pero lejos de esconderse, el futbolista apareció en Macul, donde incluso entrenó con el plantel de Jorge Almirón, previo al duelo ante Cobresal.

Damián Pizarro vuelve a Colo Colo tras su controvertida decisión con La Roja

Fue el propio club albo el que difundió el registro en TikTok, mostrando a un Pizarro sonriente y relajado mientras participaba de la práctica en el Monumental. El delantero de 20 años se mostró en buena forma física y compartió con referentes como Arturo Vidal y Mauricio Isla.

El regreso temporal del delantero al entorno albo fue autorizado por el cuerpo técnico, pese a que ya no forma parte del club. Esto generó reacciones encontradas en redes, donde muchos cuestionaron la coherencia de su decisión de no asistir al microciclo de la Sub 20 mientras sí se ejercita con Colo Colo.

Futuro incierto en Italia

Pizarro deberá retornar a Udinese en los próximos días para integrarse a la pretemporada. Su continuidad en el club italiano aún no está asegurada: con solo 305 minutos jugados entre el primer equipo y la categoría Primavera, y sin goles en su haber, la dirigencia evaluará una posible cesión a otro club.

Ese posible traspaso sería otro factor para dejarlo fuera de la nómina final de Chile para el Mundial Sub 20, que se disputará en suelo nacional. Un nuevo capítulo en la historia de un delantero que sigue dividiendo opiniones en el fútbol chileno.