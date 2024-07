La súplica de los jugadores de Colo Colo para evitar el descenso en 2021: "Tírala afuera, por favor"

La temporada 2021 es una historia que Colo Colo busca enterrar, marcada por la amenaza del descenso que mantuvo en vilo a jugadores, hinchas y directivos. Uno de los momentos más críticos fue el agónico empate ante O'Higgins, donde un penal de Tomás Alarcón envió a los Albos a jugar el partido por el descenso. El volante del Cádiz relató cómo vivió ese momento.

En conversación con Revista Dieciséis, el volante de la Roja señaló que: "Fue súper incómodo porque tenía en ese club (Colo Colo) a dos amigos muy cercanos y también a conocidos de la selección. Uno me dijo 'Tomi, tíralo afuera, por favor. No te estás jugando nada y nosotros mucho. Por favor, no queremos seguir pasándola mal'. Yo no le respondí nada", comenzó señalando el futbolista de 25 años.

La conversación de Tomás Alarcón y Brayan Cortés previo al lanzamiento penal

Tomi comentó que previo a lanzar su penal, tuvo un dialogo con el portero del popular Brayan Cortés: "Se me acerca Brayan y con él en la selección nos quedábamos siempre a patear penales. Yo le decía 'el momento que más me cuesta es cuando estoy nervioso o vamos perdiendo y trato de colocarla al mismo lugar porque es el tiro más seguro que tengo'", confesó.

"Le decía 'tírate para ese lado, le voy a pegar allá'. Después, ese día, él me dijo 'acuérdate hueón que yo sé dónde la tiras cuando estás nervioso'. Me puse a reír y no le dije nada. Estaba decidido a pegarle al medio fuerte, no me iba a arriesgar con él", finalizó el jugador del Cádiz, quien reveló que después la situación se transformó en una anécdota entre ambos.

¿Por qué Colo Colo jugó el partido de promoción por el descenso en 2021?

En aquella temporada, Colo Colo terminó cerca del fondo en el torneo con 39 puntos, demostrando su falta de consistencia total registrando 12 empates y 13 derrotas. A pesar de igualar en puntos con Deportes La Serena, su peor diferencia de goles y el gol crucial de Alarcón impidieron que los 'Papayeros' cayeran en la promoción.