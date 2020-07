Lana Jozic reveló su batalla contra el cáncer: "Mi idea es ayudar a que las mujeres prevengan"

Lana Jozic, hija del histórico Mirko Jozic, reveló que padece cáncer de mama y dio su testimonio para concientizar sobre esta terrible enfermedad.

"Mi idea es ayudar a que las mujeres prevengan y no estén en la posición en que estamos muchas. Desafortunadamente, todos somas más inteligentes cuando nos enfermamos", contó a Las Últimas Noticias.

Con 37 años, Lana explicó que "tengo un cáncer a la mama que no es tan agresivo, pero tampoco es el mejor de todos. Los doctores quieren disminuirlo y luego operarlo en unos cinco meses. Lo que pasa es que a mí se me fue a la axila, me hizo metástasis en un ganglio linfático".

Este viernes se someterá a su tercera de cuatro sesiones de fuerte quimioterapia. Después, tendrá otras doce de menor intensidad.

Además, Lana contó que se enteró, tristemente, el 5 de junio, mismo día en que los hinchas de Colo Colo celebran el hito que comando su papá en 1991: La conquista de la Copa Libertadores.

Ese día, no pudo responder a los saludos de los hinchas colocolinos, y tampoco le contó a su padre. Esperó dos semanas para poder decírselo en persona, y con todas las pruebas de que podía superar la enfermedad.

Finalmente, Lana contó que gran parte de su temor fue por no estar informada, y por ese motivo es un tema que se debe conversar para educar.

"Son cosas que deben hablarse en el colegio, educar a las niñas que hay un problema global y que cuando cumplas 20, sola tienes que ir a hacerte el examen. A mí tampoco nadie me educó desde niña. Lo que yo quiero es que las mujeres cambien y desde chicas a enseñar a nuestras hijas", sentenció.