Manley Clerveaux vuelve a brillar en la Proyección de Colo Colo, pero sigue sin convencer a Almirón

Colo Colo vive una temporada para el olvido. El Cacique está lejos del título y necesita mejorar urgente si quiere clasificar, al menos, a una copa internacional. Entre tanto problema, hay una luz de esperanza que Jorge Almirón se niega a ver: Manley Clerveaux.

El extremo de 19 años sigue brillando en el equipo de Proyección y demostrando que merece una oportunidad real en el primer equipo.

🤩 Manley Clerveaux fue determinante en la Proyección de Colo Colo

Este sábado fue clave en la victoria de la proyección alba ante Curicó Unido, ya que dio una asistencia para el gol de Mauro Ibarra en el minuto 67, único tanto del compromiso.

Esto llega a refrendar el buen rendimiento que ha tenido Manley Clerveaux en la Proyección y también en las pocas oportunidades que ha tenido en el primer equipo, como el 1-0 contra Unión San Felipe en Copa Chile o en el segundo amistoso ante Real Valladolid.

❓ ¿Por qué no tiene oportunidades Manley Clerveaux en Colo Colo?

Por ahora por decisión técnica de Jorge Almirón, quien no solo no lo considera para los partidos, sino que tampoco para los entrenamientos.

De hecho, el capitán Esteban Pavez dijo hace algunos días que "ha entrenado con suerte cuatro veces con nosotros en todo el año".

Además, Almirón suele no dar muchas oportunidades a jugadores sub 21: ya el año pasado cumplió con la regla apenas en la última fecha, mientras que ahora está con un claro déficit, que lo tiene al borde de no cumplir con el reglamento.

