Matías Catalán: "Estuve muy cerca de llegar a Colo Colo, si se da en el futuro, bienvenido sea"

El zaguero chileno-argentino Matías Catalán rompió el silencio desde Córdoba, donde sigue con la recuperación tras su compleja lesión ligamentaria. Lejos de la cancha, el defensor de Talleres repasó su vínculo con Chile, el orgullo familiar por vestir la Roja y una confesión que sacudió al mundo albo.

"Estuve muy cerca de llegar a Colo Colo", lanzó Catalán en diálogo con En Cancha Prime. La declaración no pasó inadvertida, considerando que el club está en plena búsqueda de refuerzos para la segunda parte del año y el defensor sigue siendo una carta con pasado cercano al Monumental.

⚪️ Matías Catalán y Colo Colo: ¿una historia que quedó inconclusa?

Catalán reconoció que el acercamiento fue real cuando jugaba en México y Talleres aún no decidía si lo compraba. "Colo Colo apareció, pero me quedé en Argentina por la familia y porque ya me había consolidado", explicó, aunque sin cerrar puertas a lo que viene: "Si se da en el futuro, bienvenido sea".

El futbolista de 32 años, cuyo padre es chileno, también habló sobre el arraigo que siente con el país y cómo la camiseta de la Selección llegó para cumplir un sueño familiar. "Mi papá tenía un camión que se llamaba 'El Chile'", relató. La entrevista también deja claro que Catalán valora el fútbol nacional. "Muchos amigos me han contado de la calidad de vida y cómo se vive el fútbol allá", cerró.

🔁 ¿Matías Catalán jugó en Colo Colo?

No, pero estuvo muy cerca de llegar cuando Gustavo Quinteros lo pidió como refuerzo.

🇨🇱 ¿Catalán quiere jugar en Chile?

Sí, no descarta venir a jugar al país y valoró la forma en que lo han tratado desde Colo Colo.

💥 ¿Cuándo se lesionó Catalán?

El 23 de septiembre de 2024, sufrió un corte de ligamentos jugando por Talleres ante Racing.