Matías Fernández fue presentado a lo europeo ante miles de hinchas: Sabía que me querían, pero no tanto

Matías Fernández, quien hace 13 años se convirtió en una leyenda para Colo Colo, fue presentado como el refuerzo estrella de la institución de cara a la temporada 2020. El "Crá" fue recibido este domingo "a la europea" en el Estadio Monumental ante cerca de 10 mil hinchas, que los sorprendieron por todas las muestras de afecto.

"Quiero darle las gracias y la gloria a Dios. Para mí es una bendición estar acá. Dejaré guardado en mi corazón este recibimiento. Sabía que me querían, pero nunca esperé que tanto. Prometo dar todo de mí para estar al cien por ciento", confesó "Matigol".

Fernández fue el plato fuerte en una jornada de presentación de refuerzos en Macul. En el primer turno de la mañana, César Fuentes y Miguel Pinto también compartieron palabras como nuevos jugadores.

Matías, el único que recibió la bienvenida en compañía de la hinchada, volvió a ser dueño del dorsal "14" como en el 2006, y con la camiseta puesta dominó el balón para encender todavía más la emoción de los asistentes.

Matías Fernández hace jueguitos y muestras su talento en su presentación como nuevo jugador de Colo Colo @Cooperativa @alairelibrecl #CooperativaContigo pic.twitter.com/iGi4dGt1kW — Rodrigo Gomez Flores (@rodrigogomezf) December 22, 2019

"El cariño de la gente me motiva y me exige prepararme de la mejor manera para conseguir los objetivos que tiene trazado el club. Estoy muy contento por el recibimiento, va a quedar guardado en mi corazón para toda la vida, el fútbol me ha dado momentos muy lindos, pero este es uno de los más especiales", remarcó Fernández.

El ex Fiorentina también se planteó objetivos importantes junto al "Cacique", con el que espera volver a festejar títulos.

"Es un momento inexplicable sentir el cariño de la gente. Estoy muy contento y emocionado, Espero disfrutar junto con ellos, cada día, cada partido. Espero conseguir cosas importantes, vamos en busca de esos campeonato de la mano de Dios", dijo.

Junto al futbolista, también estuvo presente el presidente del equipo, Aníbal Mosa, quien señaló: "Hoy es un día que va a quedar en los recuerdos de esta institución, vuelve Matías Fernández después de 13 años. Estamos orgullosos de haber aportado con la vuelta de Matías".