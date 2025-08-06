Medida desesperada en Colo Colo: el “refuerzo” que llega en medio de la crisis

El Centenario de Colo Colo se convirtió en una pesadilla que nadie esperaba. Los albos fueron tempranamente eliminados de la Copa Libertadores y la Copa Chile, y por si fuera poco, las cosas tampoco han salido según lo previsto en el Campeonato Nacional.

Y es que tras 18 fechas el Cacique marcha en la octava posición, fuera de puestos de copas internacionales, con 26 puntos, a quince del líder. Por esta razón, en el Estadio Monumental tomaron una medida desesperada y concretaron un particular refuerzo.

🧐 ¿Quién es el "refuerzo" que llega a salvar a Colo Colo?

El hombre que llega a Colo Colo en medio de su crisis es Gabriel Lama, ex judoca que representó a Chile en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 y Atenas 2004. Tras su retiro deportivo, se reinventó como coach ejecutivo y especialista en alto rendimiento, trabajando con empresas como Banco Santander, Itaú, Coca-Cola y Codelco.

En 2021, Aníbal Mosa y Harold Mayne-Nicholls lo contrataron como coach motivacional cuando Colo Colo peleaba por evitar el descenso. Los jugadores de aquella época han destacado que "fue clave para levantar el ánimo del equipo" durante esos momentos críticos.

Lama cuenta con más de 10,000 horas de experiencia realizando coaching, workshops y charlas a deportistas de elite. Su formación académica incluye certificaciones en liderazgo obtenidas en Chile, Brasil, España y Estados Unidos.

🤔 ¿Por qué llega Lama a Colo Colo?

En mayo de 2025, Jorge Almirón tomó la controversial decisión de prescindir de Abdón Gallardo, el psicólogo deportivo que había sido clave en la conquista del título 2024. La medida sorprendió al plantel, que tenía en alta estima al profesional.

Gallardo había llegado al Monumental en marzo de 2023 con la misión de crear el departamento de salud mental del club. Su trabajo fue fundamental en el rendimiento del equipo durante la temporada pasada, donde Colo Colo conquistó el Campeonato Nacional y llegó a cuartos de final de Copa Libertadores.

Por ello, tras una seguidilla de malos resultados, la dirigencia de Blanco y Negro, con la aprobación de Jorge Almirón, optó por trabajar con Lama los ámbitos sicológicos y de liderazgo en el equipo.

⚡ ¿Qué resultados espera lograr Colo Colo?

Durante las últimas dos semanas, Gabriel Lama ha desarrollado charlas específicas apuntando a levantar el ánimo entre los jugadores de Colo Colo. Las sesiones buscan contrarrestar el impacto psicológico de las duras derrotas sufridas este año.

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo visitará a Everton por la fecha 19 del Campeonato Nacional este domingo 10 de agosto a las 12:30 horas en el estadio Sausalito de Viña del Mar.

📅 Fecha: Domingo 10 de agosto

🕕 Hora: 12:30

🏟️ Estadio: Sausalito (Viña del Mar)

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

