Miguel Riffo: Colo Colo es la institución más grande de Chile y debe dar una imagen de cohesión

El ex defensor de Colo Colo Miguel Riffo habló con respecto al conflicto que tienen los jugadores del cuadro "popular" con Blanco y Negro y sostuvo que el club tiene que mostrar una imagen de cohesión.

"Este tipo de problemas se resuelven de forma equilibrada y equitativa; no me pongo en lugar de los jugadores ni de dirigentes, pues en esta situación de país y como lo hemos visto en todas las instituciones en el mundo se ha entrado en diálogo y se han tomado medidas o acciones enfocadas en el tema de los recursos", manifestó Riffo en Al Aire Libre en Cooperativa.

"Creo que Colo Colo es la institución más grande de Chile y la imagen que debe entregar hacia afuera es de cohesión y de unión, este tipo de quiebres no le hace bien a ningún equipo, menos a Colo Colo", declaró.

Por otra parte, Riffo se mostró ilusionado con dirigir a Colo Colo: "Ese momento creo que va a llegar, pero no estoy apresurado. No me quita el sueño, pero me gustaría por el cariño que le tengo a la institución".

"Lo más importante es estar preparado y creo que lo estoy, Colo Colo es un equipo en el que siempre me he sentido muy cómodo, me formé como jugador y entrenador en el club y tuve la posibilidad de ganar títulos en las dos facetas, eso me da seguridad y no he parado de especializarme en lo que hago", afirmó.