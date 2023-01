Nayel Mehssatou le cerró la puerta a Colo Colo

Nayel Mehssatou, lateral chileno de 20 años, descartó que atienda un supuesto interés de Colo Colo por contar con sus servicios para suplir la vacante dejada por Oscar Opazo, asegurando que su deseo es mantenerse en el fútbol belga.

"Es cierto que hay interés de Colo Colo de Chile. Me encanta su interés, porque es el club más grande del país. He recibido muchos mensajes de seguidores entusiastas, pero en este momento me siento bien en KV Kortrijk y una transferencia no es una opción", señaló el nacido en Bélgica a Nieuwsblad.

Pese a esto, no descartó una posible llegada al fútbol chileno en un futuro: "A mi madre le gustaría que jugara allí. Ella es de Chile. Nunca digas nunca en el fútbol, por supuesto, pero primero debería profundizar un poco más en su liga".