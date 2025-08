“Necesitaba salir”: Brayan Cortés rompió el silencio tras dejar Colo Colo para partir a Peñarol

Brayan Cortés fue protagonista de una de las teleseries del mercado chileno. Tras semanas de intensas negociaciones, finalmente el portero dejará Colo Colo para partir a préstamo a Peñarol.

De esta forma, el “Indio” vivirá su primera experiencia en el extranjero tras siete temporadas defendiendo la camiseta alba. Si bien se había mantenido en silencio, esta jornada previo a emprender rumbo a Uruguay, habló sobre su traspaso.

🗣️ ¿Qué dijo Brayan Cortés sobre su salida de Colo Colo?

“Es un salto que estaba buscando hace algún tiempo así que muy contento con que se haya dado. Esperamos integrarnos pronto. Es muy importante. Necesitaba salir y se dio de buena forma. Hablamos con el club (Colo Colo) y con Peñarol también. Muy contento y agradecido de todo. Fueron muchos años donde viví cosas hermosas, como también viví momentos malos que los sacamos adelante. Así que muy agradecido”, dijo el guardameta a Radio ADN.

Sobre su llegada a Peñarol, Cortés señaló que “es muy importante para mí, para mi carrera, para mi familia y todos los que me rodean. Este paso es muy importante en todos los sentidos. Para mi cabeza, para el fútbol y para la selección. Uno quiere jugar, tener ritmo. Tengo el apoyo de mi círculo cercano y a prepararse de la mejor manera para llegar bien y aportar mi grano de arena”.

👀 ¿Volverá Brayan Cortés a Colo Colo?

En su despedida del país, Brayan Cortés no le cerró las puertas al Cacique, considerando que jugará cedido en el Manya. “Se pueden mejorar muchas cosas. Nosotros como jugadores somos conscientes que tal vez no cumplimos las expectativas, pero siempre de atrás pica el indio. Le deseo lo mejor a mis compañeros. Siempre voy a ser hincha de Colo Colo, de eso no hay duda. Llevo muchos años y es un hasta pronto. Es un préstamo y de ahí lo que Dios quiera. Vamos a disfrutar, a ganar experiencia e ir paso a paso”, indicó.

🥅 ¿Quién reemplazará a Brayan Cortés en Colo Colo?

Blanco y Negro desistió de contratar a un portero que reemplace a Cortés y por ahora se quedarán con Fernando De Paul y Eduardo Villanueva. Esto fue valorado por el ahora guardameta de Peñarol, quien apostó por el juvenil albo.

“Tiene todo el futuro. Es un chico que ha demostrado, le envío todo el éxito y él sabe todo lo que pienso de él. A apoyarlo”, indicó.

📋 ¿Cuáles son los detalles del contrato de Brayan Cortés en Peñarol?

El acuerdo entre Colo Colo, Peñarol y Brayan Cortés contempla un préstamo hasta diciembre de 2025 con las siguientes condiciones económicas:

Detalles del traspaso:

Cargo por préstamo: US$100.000

Opción de compra: US$1.200.000

Salario mensual: US$60.000

Duración: Hasta diciembre de 2025

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo recibe a Huachipato este domingo 3 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental por la Fecha 18 del Campeonato Nacional 2025.

📅 Fecha: Domingo 3 de agosto

🕕 Hora: 15:00

🏟️ Estadio: Monumental

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

👉🏽 En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de Colo Colo.