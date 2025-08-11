No estará ante U Católica: confirman la primera baja de Colo Colo para el clásico

Colo Colo ya está enfocado en el próximo clásico contra Universidad Católica, uno de los partidos más atractivos de la Fecha 20 del Campeonato Nacional. Sin embargo, las noticias para el Cacique no son del todo positivas. Tras el empate ante Everton que dejó un sabor agrio, Jorge Almirón tendrá que afrontar el desafío con una sensible baja.

Y es que según se supo en las últimas horas, Alexander Oroz sufrió una lesión que le impedirá estar ante los cruzados. El atacante quedó al margen del trascental duelo, dándole un nuevo dolor de cabeza a los albos.

🤕 ¿Qué lesión sufrió Alexander Oroz y cuánto tiempo estará fuera?

Según el periodista Christopher Brandt de ESPN, Alexander Oroz sufrió un desgarro muscular que lo tendrá alejado de las canchas por al menos un par de semanas. La lesión se confirmó justo después del último entrenamiento, imposibilitando su presencia en el clásico contra Universidad Católica.

🚫 ¿Cómo afecta la baja de Oroz al ataque de Colo Colo?

La ausencia de Alexander Oroz pone a Jorge Almirón en una difícil situación ofensiva, ya que el delantero ha sido una de las piezas más efectivas. A pesar de la recuperación de Emiliano Amor, Arturo Vidal y Javier Correa, que vuelven tras cumplir sanciones, el entrenador deberá buscar alternativas para reemplazar al "Flecha".

📊 ¿Cuál ha sido el rendimiento de Alexander Oroz en la temporada 2025?

Alexander Oroz ha disputado 9 partidos oficiales con Colo Colo en esta temporada, acumulando un total de 363 minutos. En ese tiempo, convirtió 3 goles y entregó 1 asistencia, destacándose como el atacante con mejor promedio de gol por minuto jugado en el equipo.

🏟️ 9 partidos jugados

⚽ 3 goles

✅ 1 asistencia

⏰ 363 minutos jugados

🔎 ¿Qué otros jugadores estarán ausentes o regresan para el clásico?

Colo Colo tendrá la baja confirmada de Alexander Oroz, aunque contará con el regreso de Emiliano Amor, Arturo Vidal y Javier Correa después de cumplir sus respectivas sanciones por acumulación de tarjetas amarillas.

Estado del plantel para el clásico:

Regresos: Emiliano Amor, Arturo Vidal, Javier Correa (sanciones cumplidas)

Bajas confirmadas: Alexander Oroz (lesión),

Jugadores en duda: Alan Saldivia (molestias físicas)

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo recibirá a Universidad Católica por la fecha 20 del Campeonato Nacional este sábado 16 de agosto a las 15:00 horas en el estadio Monumental.

📅 Fecha: Sábado 16 de agosto

🕕 Hora: 15:00

🏟️ Estadio: Monumental

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

