“No nos alcanza”: el duro mensaje de Vicente Pizarro tras el frustrante empate de Colo Colo

Colo Colo dejó escapar tres puntos clave en su visita a Everton en Viña del Mar. El conjunto albo dominó gran parte del compromiso, pero un penal en el último minuto, cometido por Sebastián Vegas, terminó en el 1-1 definitivo y desató la frustración de los jugadores, especialmente de Vicente Pizarro.

El mediocampista no escondió su rabia tras el pitazo final y entregó un análisis directo sobre lo ocurrido, reconociendo que el equipo falló en los momentos más importantes y que eso les está costando caro en la lucha por el campeonato.

😡 Vicente Pizarro y Colo Colo: "Son errores puntuales que nos cuestan"

"Sí, mucha rabia. Creo que teníamos el partido ahí y se nos va por errores nuestros. No supimos manejar la última parte. Pero bueno, hay que sacarse esa rabia rápido, vienen más partidos y tenemos que responder", afirmó el canterano albo, visiblemente molesto por cómo se escapó la victoria.

El volante recalcó que el equipo mostró un buen primer tiempo, aunque en la segunda parte el duelo se emparejó. "Son errores puntuales que nos hacen perder puntos que son clave. Habrá que reponerse y seguir adelante", añadió.

⚪ Pizarro: "No nos alcanza el rendimiento"

Más allá del resultado, Pizarro reconoció que el nivel colectivo, pese a que ha mejorado, no ha sido suficiente: "Ha ido subiendo, pero tenemos que empezar a ganar, porque en este momento no nos está alcanzando. Tenemos que dar todos un poco más. Este partido que viene en casa no se puede perder".

Con estas declaraciones, el mediocampista dejó claro que el próximo desafío como local ante Universidad Católica será una obligación de triunfo, en medio de un momento en que Colo Colo no puede permitirse más tropiezos si quiere seguir en la pelea por el título.