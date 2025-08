“No vino a hacer…”: Borghi pierde la paciencia con Brayan Cortés

En el Monumental ya no es secreto que Brayan Cortés quiere irse. El arquero, hoy suplente de Fernando de Paul, sigue negociando su posible salida a Peñarol, mientras en Colo Colo evalúan si aceptar o no la oferta del club uruguayo. Pero en paralelo a las conversaciones dirigenciales, una voz autorizada como la de Claudio Borghi irrumpió en el debate con críticas que no pasaron desapercibidas.

Para el ex DT del Cacique, el comportamiento del portero no tiene justificación: “Colo Colo le mejoró el sueldo, no vino a hacer un favor”, lanzó.

🤔 ¿Cuál es la oferta de Peñarol por Brayan Cortés?

Durante la última reunión de directorio de Blanco y Negro, se discutió el ofrecimiento de Peñarol por el arquero iquiqueño. Sin embargo, fue rechazado.

🗣️ “Falta seguir conversando y hacer algunos cambios en el tipo de oferta que hubo. La administración quedó empoderada para seguir las tratativas por el arquero”, dijo el director Alfredo Stöhwing.

Además, aclaró que la propuesta no incluye que Colo Colo pague parte del sueldo de Cortés:

🗣️ “El salario lo costea Peñarol al ciento por ciento”.

🧤 ¿Por qué Brayan Cortés quiere irse de Colo Colo?

Su intención de partir no es nueva. A comienzos de año, Cortés ya había intentado emigrar al León de México. Finalmente, se quedó, pero perdió terreno con Jorge Almirón, quien le entregó la titularidad a Fernando de Paul.

👉 Esto, sumado a las tratativas con Peñarol, alimentó las versiones de que Cortés ya no está enfocado en el equipo.

🔥 ¿Qué dijo Bichi Borghi sobre Brayan Cortés?

Claudio Borghi, exentrenador del club y hoy comentarista, fue tajante en Futuro Fútbol Club:

“Tienes que pagarle parte del sueldo, entonces le pagas el sueldo, te dan 100 mil dólares y pierdes un arquero. Con esas condiciones, se llevarían un arquero de selección, donde el equipo que te lo presta te cobra 100 mil dólares y además te paga el 15% del sueldo. Para los uruguayos es un negocio redondo”.

Pero no se quedó ahí. También recordó lo que pasó tras la frustrada salida del arquero a México:

“Cuando ocurrió esto, que me parece una locura, no tener un lugar donde ir antes de confirmar tu salida, ya es una locura. Colo Colo le mejoró el sueldo en aquel momento, entonces no es que vino a hacer un favor”.

Y cerró con una crítica sin filtro: “Al tipo le dijeron ‘quédate, ahora tienes más lucas, quédese tranquilo’ y ahora, seis meses después anda diciendo ‘me quiero ir’. A mí no me parece”.

📢 El caso de Brayan Cortés abre una grieta interna en Colo Colo que va más allá del mercado. Para Claudio Borghi no se trata solo de una transferencia, sino de una falta de compromiso con el club que apostó por él tras una despedida anticipada.

En paralelo, Blanco y Negro sigue negociando y Almirón mantiene a De Paul bajo los tres palos. ¿Está viviendo Cortés sus últimos días como albo? Todo lo podrás leer en Al Aire Libre.

🟤 ¿Colo Colo aceptó la oferta de Peñarol?

No. Por ahora fue rechazada, pero siguen las conversaciones.

🟡 ¿Por qué Brayan Cortés quiere irse?

Desde inicios de año busca una salida. Perdió la titularidad y hoy negocia con Peñarol.

🟢 ¿Qué dijo Claudio Borghi sobre Brayan Cortés?

Cuestionó la actitud del portero y recordó que el club lo recibió y le subió el sueldo tras su fallida partida a México.

⚪ ¿Quién es el arquero titular de Colo Colo hoy?

Fernando de Paul. Almirón lo ha preferido en los últimos partidos.

🔵 ¿Cuál es el monto de la oferta de Peñarol?

Sería de 100 mil dólares, con el club uruguayo asumiendo el 100% del salario.