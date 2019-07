Omar Carabalí: Soy chileno y ahora puedo demostrar de qué estoy hecho

El portero de Colo Colo Omar Carabalí, de 22 años, recibió este miércoles su carta de nacionalización y ya es un chileno más, lo que celebró a través de un video publicado en la cuenta oficial de Facebook del "Cacique".

"Estoy contento, soy chileno ya; por fin, después de tanto tiempo de esperar. Ahora puedo demostrar de qué estoy hecho", expresó el meta nacido en Guayaquil.

Carabalí formó parte del equipo sub 17 de Independiente del Valle en el 2012 y el año siguiente se sumó al cuadro "popular", donde participó en la sub 17 y la sub 19. En el 2015 fue promovido al plantel oficial y en la actualidad es el tercer arquero.

En su palmarés con Colo Colo posee dos Supercopas de Chile, un torneo de Primera División y la Copa de Campeones de Chile sub 19.