Pablo Mouche le envió una "advertencia" a Marcelo Vega por sus dichos

El delantero de Colo Colo Pablo Mouche se mostró molesto con el comentarista del Canal del Fútbol Marcelo Vega, luego que éste señalara que el argentino supuestamente le exigió a Mario Salas que pusiera como titulares a Jorge Valdivia y Jaime Valdés ante O'Higgins, por lo que le envió una "advertencia".

"Una advertrencia al señor del CDF Marcelo Vegam que vi alguna nota en que dijo una mentira, un invento y una estupidez muy grande", señaló tras el triunfo del "Cacique" sobre Everton.

"Lo cito a que cuando quiera me venga a hablar en la cara o que la persona que inventó eso, porque dijo que estaba bien informado, me gustaría tomar un café con él para ver quién lo dijo", agregó.

"Fue un invento muy grande que nombró en su programa, me lo hicieron llegar y los inventos no me gustan, me gusta que den la cara. Que diga quién fue, porque las cosas privadas de otras personas no las divulgo y si tengo alguna certeza, digo el detalle normal o voy a la cara y se lo digo".

"Por eso, lo invito con mucho respeto a que me diga de dónde salió la fuente, quién fue el sapo que inventó dicha mentira, yo tengo cinco meses y no lo haría ni haría nunca en ningún equipo de decir quién tiene que jugar o no, si me tengo que quejar o decir algo se lo digo por mí, en mi persona", continuó Mouche.

"Me gustaría que diga las cosas bien y si es un informante, que lo diga, y si no lo puede decir, que me llame por teléfono y me diga quien fue y lo arreglamos privado", finalizó.