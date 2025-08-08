"¿Para quién es el reglamento?": Histórico de Colo Colo estalla contra el Tribunal de Disciplina

En medio de los alegatos del entrenador de Colo Colo, Jorge Almirón, en contra del arbitraje, un exreferente de los albos volvió a encender la polémica al cuestionar la disparidad de criterios del Tribunal de Disciplina del fútbol chileno.

Se trata de Julio Barroso, exdefensor del Cacique que recibió ocho fechas de suspensión en 2014 por sus dichos en contra de los árbitros, las cuales finalmente fueron reducidas a seis. El 'Almirante' recordó el castigo que recibió hace más de una década y lanzó duras críticas contra la forma en que se aplican las sanciones en nuestro balompié nacional.

⚖️ ¿Por qué Julio Barroso critica al Tribunal de Disciplina?

Barroso fue contundente al señalar la disparidad de criterios que existe en el fútbol chileno para sancionar a los jugadores. El ex zaguero recordó que su castigo inicial fue de ocho fechas, aunque posteriormente se redujo a seis partidos.

"Para mí, hasta el día de hoy sigo diciendo que no había argumentos porque yo no dije de ningún equipo específico. Si tú escuchas, yo no hablo de ningún equipo, ahora sí hice insinuaciones", explicó el campeón con el Cacique en TNT Sports.

El defensor fue más allá y cuestionó directamente la aplicación del reglamento: "Cuando algunos jugadores sí han dicho que 'nos robaron el campeonato' y esas frases se han escuchado a lo largo de la historia... ¿Y cómo funciona el reglamento? ¿Para quién es el reglamento? ¿Es para todos o es para algunos?", lanzó recordando las declaraciones de Marcelo Díaz luego del título albo en 2024.

🤔 ¿Qué opina Barroso sobre su rol en aquella polémica?

El excolocolino defendió sus intenciones de aquel entonces, asegurando que nunca buscó dañar al fútbol nacional. "Yo adoro el fútbol chileno, no vengo a destruir al fútbol chileno. ¿Cómo lo voy a destruir? Me dio de trabajar, a mi familia de vivir en un hermoso país", señaló.

Barroso también aseguró que con el tiempo salieron a la luz varios temas que confirmaron sus sospechas: "Después se descubrieron un montón de cosas, que salieron a la luz después de muchos años y los periodistas deportivos que cubren saben lo que ha pasado. No podían tapar ciertas cosas".

💪 ¿Cómo reaccionó el plantel de Colo Colo tras sus declaraciones?

Consultado sobre la reacción de sus compañeros en el camarín, Barroso aseguró que no tuvo problemas con el plantel. "La mayoría de mis compañeros sabían algo de mí, que era un jugador que se ponía la camiseta y se iba a tirar de cabeza", explicó.

El defensor agregó que su actitud siempre fue proteger al equipo: "Yo cuidaba a mi equipo, es la realidad, cuidaba de todas las maneras posibles. Cada uno lo hace a su manera".

🎙️ ¿Qué dijo exactamente Julio Barroso en 2014?

Las polémicas declaraciones se remontan al año 2014, cuando Barroso era jugador de Colo Colo. En una conferencia de prensa, el defensor hizo las siguientes declaraciones que le valieron la sanción: "Con respecto a lo que son los penales, lógicamente yo nunca me excuso de nada, lo que es penal es penal. Si es raro que ahora a nosotros no nos tambalean en cobrarnos los penales y a otros equipos sí tambalean en cobrarles los penales. Eso es raro".

El zaguero continuó: "También es raro que un torneo se comience a definir por penales. Espero que en estas cuatro fechas el torneo se defina por juego y no por penales. Yo creo que los campeonatos se ganan, no se compran".

Finalmente, cerró con la frase más polémica: "Me parece que el fútbol se reduce a muy poco cuando la gente cree que manipulando consigue cosas".

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo visitará a Everton por la fecha 19 del Campeonato Nacional este domingo 10 de agosto a las 12:30 horas en el estadio Sausalito de Viña del Mar.

📅 Fecha: Domingo 10 de agosto

🕕 Hora: 12:30

🏟️ Estadio: Sausalito (Viña del Mar)

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

👉🏽 En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de Colo Colo.