Pese a la derrota Colo Colo celebra un hito en el duelo ante Audax Italiano

Colo Colo perdió por 2-1 ante Audax Italiano en el estadio Bicentenario de La Florida y no pudo acercarse a los primeros puestos del Campeonato Nacional 2025. Pese a esto, los Albos vivieron un importante hito.

💯 El hito que celebra Colo Colo pese a la derrota con Audax Italiano

El hito que celebra Colo Colo es que su jugador Francisco Marchant marcó su primer gol en el profesionalismo. El joven de 18 años anotó el 1-1 transitorio, que al final no sirvió para rescatar un punto.

Marchant suma bonos en la consideración de Jorge Almirón, aunque su continuidad está casi asegurada para el segundo semestre, dado que el Cacique debe muchos minutos sub 21 y este jugador es el único que ha marcado diferencias para ocupar esa plaza.

🔥 Almirón y Vidal, rendidos ante Francisco Marchant en Colo Colo

El técnico Jorge Almirón elogió a Francisco Marchant tras el compromiso: "Bien Panchito, hizo el gol, jugó bien... Un día llegó al entrenamiento, no lo conocía yo, porque habitualmente pedimos jugadores que son un poquito más avanzados, y él no venía a jugando de titular. Vino al entrenamiento, lo vimos, nos gustó, pero el proceso es normal, y él se sumó recién a esta pretemporada con el equipo, ya de manera formal, y fue creciendo, fue mejorando en cosas, es un chico, pasa que hay tanta necesidad de encontrar jugadores que lo que ha hecho es muy relevante, parece que es mucho más relevante, entonces se le mete cierta presión, hay una necesidad de que juegue ya y que rinda ya, y es un chico que que va progresando".

Sobre sus opciones en el Mundial sub 20, Almirón señaló: "Yo no soy quien para saber si tiene una posibilidad de citación, hay un entrenador que conoce mucho mejor a los jóvenes que yo, y bueno, lo que sí puedo aseverarte es que Pancho fue creciendo en el día a día, y lo va demostrando, pero no es un jugador consolidado, es un jugador que está haciendo sus primeros partidos, sus primeros minutos, y no hay que cargarle presión, por lo menos yo no lo hago, tiene que consolidarse como un jugador, y lo está haciendo cada día mejor", sentenció.

Arturo Vidal dijo por su parte: "metió con nosotros y ha crecido mucho. Lo viene demostrando, partido a partido. Cada vez que le toca lo hace bien, está con toda la confianza. El nivel par

a jugar el Mundial sub 20 lo tiene. Entrenando y jugando con el primer equipo de Colo Colo, ya está para estar en la Sub 20. No hay otro mejor que Marchant en esa posición".

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Colo Colo vuelve a jugar el domingo 6 de julio a las 15:00 horas (19:00 GMT) en el clásico ante U. Católica, en duelo pendiente del Campeonato Nacional 2025.

📅Fecha: Domingo 6 de junio.

🕗Horario: 15:00 horas.

🏟️Estadio: Santa Laura (Santiago de Chile)

📺 ¿Dónde ver en vivo U. Católica vs Colo Colo?

📺TV: TNT Sports Premium

💻Streaming: TNT Sports en Max

💻 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

👉🏽 En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de Colo Colo.