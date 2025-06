“Podría arbitrar en Segunda”: Arturo Vidal disparó con todo contra Fernando Véjar tras su expulsión en Colo Colo

Arturo Vidal tuvo una tarde para el olvido en el Bicentenario de La Florida. El King no solo fue titular y capitán en la derrota por 2-1 de Colo Colo a manos de Audax Italiano, sino que también fue expulsado sobre el final del partido.

Corría el minuto 90 cuando el experimentado volante se acercó a reclamar al árbitro Fernando Véjar, razón por la que el juez le mostró tarjeta amarilla. Sin embargo, las quejas del jugador no cesaron, por lo que se ganó rápidamente la segunda amonestación, y con ello, la roja.

🗣️ El desahogo de Arturo Vidal tras su expulsión en Colo Colo

Una vez terminado el partido, Arturo Vidal conversó con los medios de comunicación y entregó su versión de lo ocurrido en el césped del recinto de La Florida. “La expulsión es de locos, no entiendo. A veces no se puede hablar mucho, pero si un árbitro no tiene carácter para arbitrar un partido de Colo Colo, creo que no debería arbitrar. En Segunda o Tercera División podría si no le gusta la presión o si no aguanta a un jugador de alto nivel o que un capitán le diga las cosas. Que te saquen amarilla por eso creo que es de locos”, dijo el mediocampista.

“Ojalá que los próximos partidos nos toquen mejores árbitros. Lo estaba haciendo bien, pero cuando uno le dice cosas y no sabe reaccionar, o a ellos no más les gusta tratar mal a los jugadores, creo que eso está muy mal. Siempre traté de decir las cosas bien. Le dije ‘hueón, en el primero te demoraste un segundo cuando nos anulaste el gol que hicimos, ¿y en este lo haces tán rápido?’. Ahí no le gustó mucho, después le dije: ‘hueón, revísalo, revísalo’ y me sacó las dos amarillas”, agregó.

👀 Arturo Vidal asegura que estará frente a U de Chile

Al ser consultado por las posibles sanciones que podría recibir, Arturo Vidal fue categórico. “Es doble amarilla. Ya que invente algo sería de locos. Es doble amarilla, con Católica me lo pierdo, pero el segundo partido (ante la U) no me lo puedo perder. No le dije nada, no le dije ningún garabato fuerte, nada. Le dije que soy el capitán y el capitán es el único que le puede hablar, entonces si vamos a empezar con esas cosas no puedo jugar más en el Campeonato chileno”, lanzó.

Por último, el Kin aclaró que “no, no me trató mal (el árbitro Fernando Véjar). Pero dos tarjetas amarillas cuando el capitán le dice algo creo que nunca había pasado. No sé si pasó antes. Nunca lo traté mal ni le dije una palabra fuerte como le dicen otros. Acá alegan a cada rato, dicen de todo y no sacan ni amarilla. A veces hay que tener un poco de calma. Me han tocado buenos árbitros acá en Chile, este no sé si alguna vez me arbitró, pero la verdad es que no está para arbitrar un partido de Colo Colo ni de la U”.

🤔 ¿Por qué expulsaron a Arturo Vidal?

Arturo Vidal fue expulsado en Colo Colo durante el partido frente a Audax Italiano tras recibir doble tarjeta amarilla.

En el minuto 90 del partido, con los albos en desventaja, el King se ganó la amonestación por reclamos contra el árbitro Fernando Véjar. Sin embargo, la molestia del volante no cesó e insistió con las quejas contra el juez, quien rápidamente le mostró la segunda cartulina, y con ello, la tarjeta roja.

📊 Estadísticas de Arturo Vidal en Colo Colo en 2025

🏟️ 16 partidos jugados

⚽ 2 goles

✅ 1 asistencias

