¿Qué está tramando Almirón? La formación de Colo Colo que nadie vio venir

Este jueves 12 de junio, Colo Colo volverá a la acción en el Campeonato Nacional enfrentando a Deportes Iquique en el norte del país, y lo hará con una oncena que ya genera controversia. Jorge Almirón probó una formación repleta de nombres sorpresivos y sin ningún jugador Sub 21, desatando la discusión entre los hinchas albos.

Con el objetivo de acercarse a la parte alta de la tabla, el Popular necesita sumar de a tres para meterse en la pelea por el campeonato. Sin embargo, las decisiones del entrenador argentino han dejado más preguntas que certezas.

Foto: Instagram Colo Colo.

La polémica formación de Colo Colo ante Iquique deja fuera a los Sub 21

El último entrenamiento previo al duelo frente a los Dragones Celestes dejó en evidencia una apuesta arriesgada por parte de Almirón. Fernando de Paul se afianza en el arco, mientras que Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Alan Saldivia y Óscar Opazo en la defensa. Arturo Vidal vuelve a ser clave en el mediocampo y se perfila junto a Vicente Pizarro y Tomás Alarcón. Por último, la ofensiva estará liderada por Claudio Aquino, Javier Correa y Cristián Zavala.

Pero lo que más llama la atención es la ausencia total de jugadores Sub 21 en la nómina, una tendencia que el club mantiene pese a la falta de minutos en esta categoría (sólo 345' en diez partidos). La justificación viene dada por la participación de juveniles en la Sub 17 de La Roja, pero eso no ha calmado las críticas.

Foto: Instagram Colo Colo.

¿A qué hora juega Colo Colo vs Iquique?

El duelo se disputará este jueves a las 20:00 horas en el Estadio Tierra de Campeones. Colo Colo, que tiene dos partidos pendientes, necesita ganar para quedar a sólo seis puntos del liderato.

Un mal resultado, sin embargo, podría agudizar los cuestionamientos a Almirón y su gestión de plantel.