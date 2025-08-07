Revelan el conflicto que detonó la salida del preparador de arqueros de Colo Colo

Un remezón hubo alrededor de Colo Colo en las últimas horas luego que se conociera la abrupta salida del preparador de arqueros Jorge Martínez, quien fue desvinculado del club luego de 5 años ocupando dicho cargo.

En primera instancia la información que surgió sobre esta sorpresiva salida de Martínez, quien se encontraba trabajando en Colo Colo desde la llegada de Gustavo Quinteros en 2020, fue su nula relación con el actual cuerpo técnico del primer equipo de los albos encabezado por Jorge Almirón, algo que habría motivado su desvinculación.

Sin embargo, pasadas las horas de este hecho aparecieron más detalles al respecto, revelándose incluso el principal conflicto que habría detonado en el despido del preparador de arqueros.

🤯 Problemas con jugadores y personal del club

Si bien ya llevaba 5 años ejerciendo su labor en Colo Colo, la salida de Jorge Martínez era una cuestión de tiempo y que tocó que ocurriera en el presente no más tranquilo para el Cacique.

De acuerdo a lo que consignó Redgol, las relaciones internas en el Monumental con el preparador de arqueros no eran de las mejores, incluso uno de los principales, sino el gran detonante de su salida se debió a la quebrada relación con Brayan Cortés, recientemente fichado en Peñarol. El citado medio indica que el guardameta ya había pedido en varias ocasiones a la dirigencia del club la salida de Martínez.

Junto con los problemas con Cortés, también se detalló que los jóvenes porteros de la cantera tampoco querían entrenar con Jorge Martínez, además de que no tenía comunicación con sus colegas directos de las inferiores.

✍️ ¿Cuánto tiempo estuvo Jorge Martínez en Colo Colo?

Jorge Martínez trabajó como preparador de arqueros en Colo Colo desde 2020, por lo que cumplió 5 años trabajando en el club, principalmente con el primer equipo.

⚽ ¿Quién será el nuevo preparador de arqueros de Colo Colo?

El lugar de Martínez será ocupado por Martín Gutiérrez, quien actualmente se desempeña como preparador de arqueros en las inferiores de Colo Colo.

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo?

⚔️ Rival: Everton

📅 Fecha: Domingo 10 de agosto

🕕 Hora: 12:30

🏟️ Estadio: Sausalito

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

