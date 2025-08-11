Salida de Cortés desata inesperado movimiento en Colo Colo: el regreso que sorprende al Monumental

Pese a las declaraciones públicas sobre no buscar refuerzos tras la partida de Brayan Cortés a Peñarol, Colo Colo finalmente decidió mover una pieza en la portería. La dirigencia de Blanco y Negro reintegró a Benjamín Morales, arquero que se encontraba cedido en Deportes Limache desde febrero pasado, interrumpiendo prematuramente su préstamo para que regrese al Estadio Monumental como tercer guardameta del plantel profesional.

El joven formado en la cantera alba no logró sumar minutos en el "Tomate Mecánico", donde la competencia entre Matías Bórquez y Nicolás Peranic le cerró las puertas a una oportunidad que buscaba para crecer deportivamente.

La decisión llega después de que Jorge Almirón confirmara que Fernando de Paul será el arquero titular para el resto de la temporada, con Eduardo Villanueva como su suplente directo tras la promoción desde el equipo de Proyección. Sin embargo, la dirigencia consideró necesario contar con una tercera opción más experimentada.

🏠 ¿Por qué Colo Colo reintegró a Benjamín Morales desde Limache?

Colo Colo decidió reintegrar a Benjamín Morales por la falta de oportunidades que tuvo en Deportes Limache, donde no sumó minutos oficiales durante su préstamo. La dirigencia alba consideró más beneficioso traerlo de vuelta para que sea el tercer arquero del plantel profesional en lugar de mantenerlo sin actividad en el "Tomate Mecánico".

👤 ¿Quién es Benjamín Morales y cuál es su trayectoria?

Benjamín Morales es un arquero de 21 años formado en las divisiones inferiores de Colo Colo. Nacido el 12 de febrero de 2004 y que mide 1.85 metros. Ha sido campeón juvenil con el club y participó en entrenamientos del primer equipo durante pretemporadas anteriores.

⚽ ¿Cómo le fue a Benjamín Morales en Deportes Limache?

El paso de Benjamín Morales por Deportes Limache fue decepcionante en términos de minutos jugados. Durante los seis meses de préstamo, solo fue citado una vez para el primer equipo en Copa Chile, sin lograr debutar oficialmente con la camiseta del "Tomate Mecánico".

🔄 ¿Qué rol cumplirá Morales en Colo Colo?

Benjamín Morales se integrará como el tercer arquero del plantel profesional de Colo Colo, detrás de Fernando de Paul (titular) y Eduardo Villanueva (suplente). Su función será entrenar con el primer equipo y estar disponible para emergencias o rotaciones menores.

🤔 ¿Cuándo se reintegra Benjamín Morales a los entrenamientos?

Benjamín Morales se reintegrará este lunes 11 de agosto de 2025 a los entrenamientos de Colo Colo en el Estadio Monumental. Trabajará bajo la supervisión del nuevo preparador de arqueros Martín Gutiérrez, quien asumió el cargo tras los cambios en el cuerpo técnico.

