Severino Vasconcelos recordó su fallido regreso a Colo Colo: Quedé sentido, pero sigo queriéndolo

El destacado ex futbolista brasileño Severino Vasconcelos recordó su paso con Colo Colo, pero también un fallido regreso, asegurando que quedó con una espina clavada, pero que la superó con los años.

En diálogo con Las Ultimas Noticias, Severino rememoró la situación en 1988: "No pasé los exámenes médicos. Quedé sentido con Colo Colo, pero lo superé y le sigo teniendo un gran cariño. Soy hincha del club, pero ese momento fue duro. Partí a La Serena a jugar en 1988 y jugamos la liguilla de Copa Libertadores, donde perdimos con Colo Colo de local y le ganamos en el partido de vuelta con gol mío en el Estadio Nacional".

Esos exámenes médicos fallaron por un grave accidente que sufrió en Ecuador, mientras jugaba en Barcelona de Guayaquil, luego de que su compañero Luis Quiñones le cayó encima de su cuello en un tobogán y le fracturó la cervical.

"Recuerdo que mi familia tuvo temor, que si me acostaba me podía morir porque fue una fractura de la segunda vértebra cervical del cuello. Solamente pensaba en mi vida. Barcelona se portó muy bien conmigo porque se hizo cargo de todos los gastos. Me trataban como Pelé. Pensé que podía morir".

Luego de esto, habló de su paso por Universidad de Chile: "Me llamó Manuel Pellegrini y me dijo que yo era el jugador indicado para la U. Pero Manuel anunció su partida después de que Colo Colo nos metió 4-0 en la Copa Digeder. Ahí le digo: Me trajiste y ahora te vas. Me respondió que no se podía quedar después de la boleta que nos metió Colo Colo".

Finalmente, volvió a hablar de los "albos" y su llegada en 1978: "Yo no estaba convencido de venir a Chile. Vinimos a jugar un triangular con Inter de Porto Alegre y se me acercó Alfredo Asfura (dirigente del "Cacique" de la época). Yo no era cualquier 10 en Brasil. Imagínate lo que era jugar con Roberto Falcao. Yo no quería venir, pero Asfura me convenció porque quería traerme de cualquier manera".