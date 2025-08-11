Silencio y polémica: la agresión en Colo Colo vs Everton que nadie sancionó

En Viña del Mar, el empate 1-1 entre Colo Colo vs Everton no solo quedará en la memoria por el gol en los descuentos, sino también por una jugada que encendió las alarmas sobre el arbitraje chileno. Felipe González, juez del compromiso, fue protagonista de dos momentos clave: el penal que selló el empate ruletero y una agresión contra Tomás Alarcón que, increíblemente, no terminó en tarjeta roja.

Corría el minuto 92 cuando el volante albo disputó un balón con Alex Ibacache. Tras la caída, ambos quedaron enredados y, al levantarse, el jugador ruletero le dio un manotazo en la cara. Los reclamos de los albos fueron inmediatos, pero el árbitro solo mostró amarilla y reanudó el juego.

📜 ¿Qué dice el reglamento sobre esta jugada?

El reglamento de la IFAB establece que toda conducta violenta o intento de agresión contra un rival es motivo de expulsión directa. En este caso, tanto Felipe González como el cuarto árbitro estaban a pocos metros de la acción, pero optaron por no aplicar la sanción máxima.

En el mismo Campeonato Nacional 2025, jugadas similares han sido castigadas con roja directa o revisadas en el VAR. Esta vez, no hubo chequeo formal ni cambio de decisión.

🔥 La indignación alba contra el arbitraje chileno

El malestar de Colo Colo con los arbitrajes viene acumulándose desde fechas anteriores, especialmente tras la expulsión de Jorge Almirón ante Huachipato. En Sausalito, la molestia volvió a explotar.

Arturo Vidal , suspendido pero presente en Viña, encaró a Felipe González: “Nos han cagado todo el año y siguen cagándonos. Para eso está el VAR, ¿o no?” Además, llamó a la prensa a “ponerse los pantalones” para hablar del tema.

, suspendido pero presente en Viña, encaró a Felipe González: Sebastián Vegas calificó lo ocurrido como “una vergüenza”: “Tienen todas las herramientas para ayudarse, pero no nos entregan seguridad. Son soberbios y no permiten el diálogo. Estas decisiones te marcan los partidos”.

⚖️ ¿Puede el Tribunal de Disciplina actuar de oficio?

Sí. El reglamento permite que el Tribunal sancione una agresión incluso si el árbitro no mostró la tarjeta roja en el momento. Esto podría significar una suspensión para el jugador de Everton, modificando su disponibilidad en partidos clave.

🎥 ¿Por qué no intervino el VAR en Colo Colo vs Everton?

El protocolo obliga a revisar acciones con posible roja directa. Sin embargo, en esta ocasión no se realizó un chequeo formal, algo que alimenta las críticas por la falta de consistencia en la aplicación del sistema.

🏆 ¿Qué impacto tendría una sanción retroactiva para Everton?

Si el Tribunal decide sancionar, Everton podría perder a un jugador titular en la recta final del campeonato. Esto no solo afectaría al equipo, sino que avivaría el debate sobre el uso del VAR y la disparidad de criterios en el arbitraje chileno.

💬 Lo ocurrido en Sausalito vuelve a encender la discusión: ¿fue falta de criterio o un error que pudo cambiar el rumbo de Colo Colo en el Campeonato Nacional 2025?