Una PÉSIMA NOTICIA se confirmó para Colo Colo: Almirón deberá tomar un decisión

Colo Colo enfrenta este domingo a las 15:00 horas (19:00 GMT) a Audax Italiano en La Florida, pero en la previa de este compromiso recibió una pésima noticia que puede marcar el curso del partido.

La mala noticia es que Colo Colo no podrá contar con Claudio Aquino ante Audax: El volante no se alcanzó a recuperar de una contractura sufrida contra Cobresal y no concentró con sus compañeros, según informó el periodista Rodrigo Gómez de Radio Cooperativa.

Es por esto que el técnico Jorge Almirón debe tomar una decisión para su reemplazo: Una buena posibilidad es repetir el medio campo que quedó ante los mineros tras la salida de Aquino, con Tomás Alarcón, Vicente Pizarro y Arturo Vidal.

Víctor Felipe Méndez también es una alternativa, así como también el regreso a la titularidad del capitán Esteban Pavez, quien prácticamente no ha participado en el alza que ha tenido el equipo en las últimas fechas.

¿Cuándo y a qué hora juegan Colo Colo vs Audax Italiano?

El duelo de Colo Colo vs Audax Italiano se llevará a cabo este domingo 22 de junio a las 15:00 horas en el estadio Bicentenario e La Florida.

📅Fecha: Domingo 22 de junio

🕗Horario: 15:00 horas

🏟️Estadio: Bicentenario de La Florida

¿Dónde ver en vivo Colo Colo vs Audax Italiano?

📺TV: TNT Sports Premium

💻Streaming: TNT Sports en Max

