Con recado para U de Chile: el potente mensaje de Coquimbo Unido sobre la lucha por el título

Coquimbo Unido es la gran revelación del Campeonato Nacional 2025. Los Piratas son líderes absolutos del torneo con 38 puntos, perdiendo un solo partido, lo que mantiene a sus hinchas esperanzados en conseguir el primer título de su historia en la Primera División.

En el plantel, en tanto, se toman con cautela el presente que vive el equipo. Así lo manifestó su entrenador, Esteban González, quien además, traspasó la presión a otros equipos cuya valoración es mayor a nivel económico.

🏆 ¿Cómo se siente Esteban González con el liderato de Coquimbo Unido?

Esteban González se mostró cauto con el liderato de Coquimbo Unido. "Estamos tranquilos. Mientras nosotros no cambiemos la forma de trabajar, me parece que no vamos a tener ningún inconveniente", declaró el técnico en rueda de prensa.

🗣️ ¿Qué dice González sobre la presión de Coquimbo Unido?

El DT de Coquimbo fue categórico al referirse a las diferencias presupuestarias: "No tenemos ningún tipo de presión, los que tienen presión son otros, los equipos que cuentan con planillas dos o tres veces superiores a la nuestra. Así que estamos con mucha tranquilidad, con mucha mesura, disfrutando el proceso", sentenció González.

📅 ¿Cuándo juega Coquimbo Unido?

Coquimbo Unido recibirá a Deportes Limache este sábado 2 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso por la fecha 18 del Campeonato Nacional.

📅 Fecha: Sábado 2 de agosto

🕕 Hora: 15:00

🏟️ Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso (Coquimbo)

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Coquimbo Unido?

👉🏽 En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de Coquimbo Unido.