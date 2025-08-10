Diego Sánchez revela insólita cábala del líder Coquimbo Unido: dormir "cucharita"

Coquimbo Unido sigue firme en la cima del Campeonato Nacional 2025 tras vencer 2-1 a Cobresal en El Salvador por la fecha 19. Con 44 puntos, los Piratas mantienen la ventaja y sueñan con el título. Una de las figuras del triunfo fue Diego Sánchez, quien en conversación con TNT Sports no sólo analizó el presente del equipo, sino que también reveló una particular cábala que involucra al volante Sebastián Galani.

⚽ ¿Qué dijo el 'Mono' sobre el momento de Coquimbo Unido?

El arquero valoró el compromiso del plantel y la humildad con la que enfrentan cada desafío: "Es un paso más, pero no nos volvemos locos. Este equipo tiene los pies sobre la tierra y ya pensamos en el próximo partido".

Sánchez también destacó la entrega de sus compañeros: "Me saco el sombrero, no me cabe en la cabeza cómo corren tanto estos hueones (sic)".

🛏 ¿Cuál es la cábala que reveló Diego Sánchez?

Fiel a su estilo, el arquero contó una divertida anécdota con Sebastián Galani, elegido figura del partido: "Mi novio, mi novio. Anoche hacía mucho frío y dormimos juntos... de cucharita. Es necesario en estas condiciones", bromeó.

Sánchez y el campañón de Coquimbo. Photosport

📊 ¿Importan los récords que está logrando Coquimbo?

El guardameta aseguró que no se enfocan en marcas históricas: "No estamos pensando en récords. Queremos ganar y mantenernos juntos. Si se logran números históricos, bienvenido sea, pero nuestro objetivo es otro y todavía faltan partidos".

