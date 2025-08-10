Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Coquimbo

Diego Sánchez revela insólita cábala del líder Coquimbo Unido: dormir "cucharita"

El arquero de Coquimbo Unido, contó entre risas una curiosa costumbre junto a Sebastián Galani en medio del gran momento del equipo.

Foto: Photosport Diego Sánchez revela insólita cábala del líder Coquimbo Unido: dormir "cucharita"
Sebastián Díaz Iturrieta
Coquimbo Unido sigue firme en la cima del Campeonato Nacional 2025 tras vencer 2-1 a Cobresal en El Salvador por la fecha 19. Con 44 puntos, los Piratas mantienen la ventaja y sueñan con el título. Una de las figuras del triunfo fue Diego Sánchez, quien en conversación con TNT Sports no sólo analizó el presente del equipo, sino que también reveló una particular cábala que involucra al volante Sebastián Galani.

⚽ ¿Qué dijo el 'Mono' sobre el momento de Coquimbo Unido?

El arquero valoró el compromiso del plantel y la humildad con la que enfrentan cada desafío: "Es un paso más, pero no nos volvemos locos. Este equipo tiene los pies sobre la tierra y ya pensamos en el próximo partido".

Sánchez también destacó la entrega de sus compañeros: "Me saco el sombrero, no me cabe en la cabeza cómo corren tanto estos hueones (sic)".

🛏 ¿Cuál es la cábala que reveló Diego Sánchez?

Fiel a su estilo, el arquero contó una divertida anécdota con Sebastián Galani, elegido figura del partido: "Mi novio, mi novio. Anoche hacía mucho frío y dormimos juntos... de cucharita. Es necesario en estas condiciones", bromeó.

Imagen foto_00000002
Sánchez y el campañón de Coquimbo. Photosport 

📊 ¿Importan los récords que está logrando Coquimbo?

El guardameta aseguró que no se enfocan en marcas históricas: "No estamos pensando en récords. Queremos ganar y mantenernos juntos. Si se logran números históricos, bienvenido sea, pero nuestro objetivo es otro y todavía faltan partidos".

Sebastián Díaz Iturrieta

Es un periodista oriundo de San Felipe. Iniciado en el mundo universitario en Pedagogía en Castellano, para luego intentar moverse en el Periodismo. Desde eso, han pasado más de 15 años. Su recorrido laboral incluye a; Radio Cooperativa, CDF, TNT Sports y Canal 13, además de prestación de servicios para Chilevisión y CNN Chile.
