El histórico récord que alcanzó Coquimbo Unido y que lo ilusiona con su primer título

Coquimbo Unido batió un hito que parecía imposible. Con 44 puntos tras 19 fechas, los aurinegros exhiben el mejor registro de un líder desde que regresó el formato de torneos largos en 2018. Su rendimiento del 77.2% supera incluso a los históricos planteles de Universidad Católica que dominaron entre 2018 y 2020, estableciendo un nuevo estándar de excelencia en la Liga de Primera.

Los dirigidos por Esteban González no solo lideran con seis puntos de ventaja sobre la U de Chile, sino que han igualado un registro de su legendaria campaña de 1991 bajo José Sulantay. En aquella temporada fueron subcampeones tras el Colo Colo, pero ahora buscan escribir el primer capítulo dorado de su historia en Primera División.

🏆 ¿Por qué este Coquimbo es el mejor líder de la última década?

Los números son categóricos: 13 victorias, 5 empates y solo 1 derrota ante Colo Colo. Con 44 unidades supera a Universidad Católica 2019 (43 puntos, 75%), UC 2020 (42 puntos) y UC 2018 (40 puntos). Además, tienen la mejor defensa del torneo con apenas 10 goles recibidos.

⚽ ¿Qué marca histórica igualó Coquimbo Unido?

La victoria 2-1 sobre Cobresal les permitió igualar los siete triunfos consecutivos de 1991, cuando fueron subcampeones. Es la mejor racha de la institución en Primera División, lograda 34 años después bajo la dirección de Esteban González.

📅 ¿Qué partidos clave les esperan a Coquimbo Unido?

El calendario marca encuentros decisivos antes del Mundial Sub 20: