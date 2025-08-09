La formación de Coquimbo Unido para mantenerse en la punta

Coquimbo Unido, líder exclusivo del Campeonato Nacional con 41 puntos, enfrenta un duelo clave este domingo 10 de agosto a las 15:00 horas frente a Cobresal en El Salvador. El equipo de Esteban "Chino" González quiere aprovechar la oportunidad para seguir ampliando la ventaja sobre sus perseguidores y consolidarse como el gran favorito del torneo.

El desafío no será sencillo, ya que el DT deberá mover piezas en la alineación por las bajas de cuatro jugadores, tres de ellos titulares. Juan Cornejo, Manuel Fernández y Matías Palavecino quedaron suspendidos tras recibir tarjetas amarillas en el último partido frente a Limache, mientras que Martín Mundaca fue expulsado y debe cumplir una fecha de castigo. Estas ausencias obligan a ajustes tácticos para mantener el ritmo ganador.

⚽ ¿Cuál sería la formación de Coquimbo Unido para enfrentar a Cobresal?

Con las bajas mencionadas, Coquimbo Unido saldría con Diego Sánchez en el arco; Francisco Salinas, Elvis Hernández y Salvador Cordero en la defensa; Alejandro Camargo y Sebastián Galani en el mediocampo; mientras que Cristián Zavala, Benjamín Chandía y Alejandro Azócar tomarían la responsabilidad en la salida ofensiva. En la delantera, Cecilio Waterman será el único referente.

📊 ¿Qué se juega Coquimbo Unido en este partido?

El equipo pirata busca un triunfo que le permita estirar diferencias en la tabla y afianzar su dominio en el campeonato.

La visita a El Cobre será un examen para medir el nivel del plantel y la capacidad de adaptación del cuerpo técnico frente a las ausencias.

