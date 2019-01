Mauricio Pinilla: Es falso que mis derechos federativos sean de Colón

El delantero nacional Mauricio Pinilla se refirió a los dichos del presidente de Colón de Santa Fe, José Vignatti, quien aseguró que los derechos federativos del atacante pertenecen al cuadro "sabalero". Al respecto, dijo que la información es falsa y que está habilitado para jugar en Coquimbo Unido.

"Si el señor Vignatti dice que yo pertenezco a Colón es falso, mis derechos federativos están en Chile", apuntó tajante el delantero a Fox Sport Radio.

Respecto a su situación aclaró que "está el tema judicial y el deportivo, también está la duda de mi supuesto error. Cuando yo firmo el documento de los derechos federativos, mandé a mi gente a ver y los papeles eran diferentes, con condiciones ilegales, pagos en paraísos fiscales, eso es de conocimiento público".

Piniilla aseguró que por esa razón no viajó a Argentina, pues analizó "esas situaciones y, sí pudo ser apresurada la firma del documento, pero lo que yo firmé no era un contrato de trabajo... Ellos no van a querer reconocer que iban a cometer delitos con mi contrato y yo a mis 34 años no estoy para aguantar eso".

El atacante reconoció que "uno de los errores más grandes fue no salir a aclarar esta situación en el mismo momento. Traté de contactarme con Carlos Heller, pero él no me respondió".

Sobre el descontento del hincha, aseguró que es "difícil explicarles lo que ha sucedido detalladamente. Yo viene a Chile con la mayor ilusión de retirarme en mi equipo y me encontré con varias sorpresas que no me gustaron. Tuve un esguince grado 2 y me infiltré cuatro veces para jugar, que ningún hincha de cartón me diga que es más hincha yo, estoy enamorado de la U".

Para cerrar, el flamante refuerzo de Coquimbo Unido, expresó sus deseos de volver a la Roja. "Quiero retirarme con una última Copa América, al ténico le faltan delanteros y si me pongo bien en lo físico y sigo haciendo lo que hacía en la U podría ser. Sería lindo cerrar mi etapa en la selección con una última Copa América", sentenció.