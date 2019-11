Mauricio Pinilla: Es necesario que la ANFP tome la decisión de darle un corte al torneo

El delantero de Coquimbo Unido Mauricio Pinilla lamentó los incidentes que obligaron a suspender el duelo entre Unión La Calera y Deportes Iquique, aunque advirtió que era algo esperable, pues lo más correcto es que se le dé un corte al Campeonato Nacional.

"Es algo que podía pasar. Lo venía comentando durante la semana en mis redes sociales y pasó. Se supone que estaban todas las condiciones de seguridad para realizar un partido casi sin público. Manifestantes o barras entraron al estadio, bloquearon el partido, lanzaron piedras de grueso tamaño, las vimos en televisión, y se tuvo que terminar el partido", expresó el atacante.

"Creo que al campeonato, lamentablemente, se le debe dar un corte ahora. Las condiciones para jugar no van a estar. El fútbol sirve de distracción, de entretención y diversión y eso no es lo que quiere la gente ahora", agregó.

Sobre el rol de los jugadores, indicó: "Nosotros que somos los actores estamos quedando al margen y no podemos realizar nuestro trabajo, pero debemos ponernos del lado de lo que está exigiendo la gente y aunque tengamos la mejor de las intenciones y toda la industria del fútbol este perjudicada, no nos queda otra que hacernos parte de este movimiento y tratar de que el Gobierno actúe lo más rápido posible para volver a la normalidad".

Pinilla además contó que para poder jugar el sábado ante Colo Colo, duelo que no se disputará "hicimos un esfuerzo tremendo, viajamos ayer en la noche, llegamos acá a las 5:30 de la mañana. Teníamos programado irnos por grupos al estadio, entonces si tú me hablas de normalidad, eso no existe. Las condiciones no están para terminar el torneo por los plazos y fechas. Llevamos un mes y medio parados, ya no hay equidad deportiva, ya cambió todo".

"Nosotros sí queremos jugar, que la gente no piense que no queremos trabajar. Estamos acá y ahora nos tendremos que volver a Coquimbo en un viaje en bus de seis horas. Queremos, pero no están las condiciones", añadió.

Pese a su postura de que termine el torneo, lamentó que hay gente a la que puede perjudicar esta determinación. "Sabemos la dificultad en que todos están. Yo me siento un privilegiado porque tuve una carrera afuera con la que puedo estar tranquilo, pero no por eso no voy a pelear por mis compañeros y por la gente que pide cosas justas", comentó.

"Tratar de jugar es como meter el dedo en la herida. La gente se siente pasada a llevar y los manifestantes son barras porque si uno se pone en pensar todos están identificados con algún color o alguna bandera. La gente que está en las calles es la gente de población a la que le ha costado siempre. Uno tiene que pensar que, lamentablemente, sin violencia nunca ha habido cambios, yo no lo justifico, pero hoy la violencia ha llevado a que el Gobierno actúe", complementó.

Finalmente, dijo esperar "que esto pare porque se han sobrepasado los límites con miles de supermercados saqueados, con el lamentable actuar de Carabineros que ha dejado consecuencias como las pérdidas oculares, creo que se salió de las manos y por eso es necesario que la ANFP tome la decisión de darle un corte a esto".