Mauricio Pinilla explicó cómo se gestó su llegada a Coquimbo Unido: "Fue de un día para otro"

Mauricio Pinilla, flamante fichaje de Coquimbo Unido, explicó en detalle cómo se gestó su llegada al conjunto pirata y reveló que desechó ofertas del extranjero porque su objetivo es quedarse en el país y volver a vestir la camiseta de la Roja.

"Fue de un día para otro. No miento. La gente de Coquimbo me contactó, me explicó su proyecto y no demoré nada en aceptar la oferta", explicó Pinilla a El Mercurio.

En ese marco, el ariete contó que también tuvo influencia Carlos Carmona, volante de Colo Colo oriundo de la zona.

"Mi amigo Carmona, quien fue compañero mío en Atalanta, me habló maravillas del club", precisó el jugador, contando que incluso vieron juntos el clásico con La Serena.

Pinilla, además, sostuvo que, pese a que la idea de Coquimbo es mantener la categoría, el sueño "es alcanzar un cupo a copa internacional", tal como hizo La Calera en 2018.

Asimismo, valoró el esfuerzo de los "piratas" sobre el tema de sus derechos federativos: "En Coquimbo tuvieron claro que pidiendo el permiso provisorio a la FIFA puedo jugar sin problemas, más allá de lo que diga Colón".

El ex delantero de Universidad de Chile también detalló las conversaciones que tuvo con otros clubes latinoamericanos.

"El mismo día que me comprometí con Coquimbo deseché una propuesta de Barcelona de Ecuador. Me buscó Talleres, Belgrano y Tigre de Argentina. Incluso hablé con el director deportivo de Nacional de Montevideo y con gente de Peñarol. Pero el tema judicial que enfrento con Azul Azul dilató todo. De hecho, si eso no hubiese pasado, estaría jugando en Atlas con Guillermo Hoyos", aseveró.

Finalmente, tras recalcar que uno de sus objetivos es volver a la Roja, tocó un tema sensible: la ausencia de Marcelo Díaz en la selección, e indicó que a "Carepato" no lo han sacado del equipo nacional.

"A Marcelo no lo sacó nadie. No es así. Lo hizo de gran manera cuando estuvo. Y seguramente si sigue con ese nivel en Racing, será convocado. Hacerse cargo de rumores no es sano", terminó.