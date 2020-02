Mauricio Pinilla sobre pifias en el Nacional: Siempre me ha potenciado la adversidad

El delantero Mauricio Pinilla anotó el gol del empate que salvó Coquimbo Unido ante Universidad de Chile en el Estadio Nacional, donde los hinchas de su ex equipo lo recibieron con pifias.

Al respecto, el ariete sostuvo que "no sentí nada, siempre me he potenciado con la adversidad, ni siquiera las sentía, me preocpuaba de hacer el mejor funcionamiento para el equipo".

Una vez concluido el partido, el artillero manifestó al Canal del Fútbol que "todos saben que soy hincha de la U, era una emoción importante. Marcarle también es importante, nunca pensé hacerlo ante la U. Soy como un rockstar, inmortal".

De todos modos, Pinilla no celebró el gol y explicó que fue debido a que "creo que no corresponde, la U me hizo ser profesional, ser mejor hombre, ser mejor futbolista y obviamente en la interna para nosotros era importante el punto, pero sigo respetando lo que la U me dio".