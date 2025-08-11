“Relato falaz” y guerra abierta: Coquimbo explota contra denuncia de Limache

La polémica entre Coquimbo Unido y Deportes Limache sigue sumando capítulos. La semana pasada, el club tomatero acusó agresiones en cancha y camarines, insultos y hasta un jugador trasladado al hospital.

Este lunes, los aurinegros contraatacaron con una carta formal en la que niegan todo, defienden a Miguel Pinto y apuntan a un “relato falaz” por parte de la visita. El caso ya está en manos del Tribunal de Disciplina y podría derivar en sanciones que impacten en el Campeonato Nacional 2025.

📸 ¿Qué dice Coquimbo sobre el “dron” y el equipo de prensa?

En su versión, Coquimbo asegura que no hubo agresión y que todo se debió a una desprolijidad de la visita:

“El manipulador del dron fue una persona que llegó de forma aislada al Estadio Fco. Sánchez Rumoroso (no llegó con la delegación de D. Limache)… Entonces, no podemos sino concluir que la exposición de este hecho es falsa, y que no hay agresión alguna… se trató de una desprolijidad de la visita o falta de conocimiento de los procesos propios por parte de un club visitante en el fútbol profesional”.

🚪 ¿Qué sostiene Coquimbo sobre el túnel y la zona de camarines?

El cuadro pirata descarta que exista un área exclusiva para el equipo visitante y apunta a que el conflicto lo inició un miembro de la delegación de Limache:

“La descripción de este capítulo que hace el Presidente del Club D. Limache nuevamente falta a la verdad… las imágenes de video dan cuenta de que ‘quien inicia el conflicto en el túnel’ es un trabajador del equipo visitante… Él es quien se devuelve de su marcha natural, decide increpar y buscar conflicto con personal de nuestra institución y luego con guardias de seguridad”.

🧤 ¿Cómo defiende Coquimbo a Miguel Pinto?

La institución defendió públicamente al ayudante técnico y rechazó los dichos en su contra:

“Todos en el mundo del fútbol conocen al señor Pinto, su trayectoria y conducta, por lo que ese relato falaz escogió a la persona equivocada. Las imágenes muestran a todo nuestro Cuerpo Técnico llamando a la calma y retirando a nuestros jugadores para evitar cualquier conflicto”.

🛡️ ¿Hubo problemas de seguridad tras el partido?

Coquimbo asegura que el operativo fue adecuado y respaldado por Carabineros:

“Coquimbo Unido coordinó inmediatamente la presencia de más de 30 guardias a lo largo del trayecto de salida de ambos clubes, con el fin de custodiar la seguridad y evitar conflictos”.

Incluso afirman que fue el propio jefe de seguridad visitante quien dio luz verde para que la escolta policial se retirara, lo que —según el club— contradice la denuncia original.

📌 ¿Qué fue lo que denunció Limache?

En el documento ingresado a la ANFP, Deportes Limache afirmó:

Agresiones en cancha y camarines.

Insultos presuntamente proferidos por Miguel Pinto contra el DT Víctor Rivero.

Descompensación de Daniel Castro, con traslado al hospital.

⚖️ ¿En qué va el caso en la ANFP?

La denuncia quedó en manos del Tribunal de Disciplina, que deberá evaluar si cita a declarar a los involucrados o solicita nuevos antecedentes. Coquimbo ya presentó su respuesta formal y el expediente está en curso.

📊 Ficha del partido

Dato Detalle Resultado Coquimbo Unido 2–1 Deportes Limache (Fecha 18) Origen del conflicto Denuncia por agresiones, insultos y problemas de seguridad Respuesta de Coquimbo Niega todo, defiende a Miguel Pinto y entrega videos como respaldo

🏆 ¿Qué necesita Coquimbo Unido para ser campeón del Torneo 2025?

Con 44 puntos en 19 partidos, Coquimbo Unido lidera el Campeonato Nacional 2025 con seis unidades de ventaja sobre Universidad de Chile. Para asegurar el título, los aurinegros dependen de mantener la diferencia y ganar los duelos directos frente a sus perseguidores.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Coquimbo Unido?

El próximo partido del líder será el domingo 17 de agosto a las 17:30 horas, cuando reciba a Everton en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso por la fecha 20 del torneo.

⚠️ ¿Corre riesgo de resta de puntos con la denuncia de Limache?

En casos como este, el Tribunal de Disciplina de la ANFP puede aplicar sanciones que incluyen multas económicas o suspensión de jugadores y miembros del cuerpo técnico. La resta de puntos es una medida excepcional y solo se aplica si se comprueba una infracción grave que afecte directamente el resultado del partido, algo que por ahora no está acreditado.

❓ ¿Miguel Pinto enfrentará sanciones?

Por ahora no hay citación ni medida en su contra, pero el Tribunal de Disciplina podría evaluarlo según los antecedentes que se presenten.

❓ ¿Cuándo se conocerá el fallo de la ANFP?

No hay fecha exacta, aunque este tipo de causas suele resolverse en una o dos semanas, dependiendo de las diligencias solicitadas.

❓ ¿Limache mantiene su versión?

Sí. Hasta el momento, el club no ha retirado la denuncia y sostiene sus acusaciones.

❓ ¿Puede esta denuncia afectar la clasificación de Coquimbo a la Copa Libertadores?

Solo en caso de sanciones graves, como pérdida de puntos, algo que por ahora se ve poco probable según los antecedentes públicos.

