Cristiano Ronaldo fue elegido el mejor jugador del año 2018 en los Globe Soccer Awards

El astro portugués Cristiano Ronaldo fue escogido este jueves como el mejor jugador del año 2018, en la premiación de los Globe Soccer Awards en Dubai, quedándose además por sexto año consecutivo con el galardón.

El luso se impuso en la terna final de la distinción a los franceses Antoine Griezmann y Kylian Mbappé, quienes a pesar de coronarse campeones del mundo con su selección en Rusia, no pudieron quitarle el cetro a CR7.

El ariete, quien además fue condecorado con el premio del mejor gol del año, aseguró tras su distinciones que "fue un año increíble, y espero ganar muchos premios más con mi nuevo club Juventus", aunque agregó que "en 2019 comienza una nueva vida".

En otros premios, el también galo Didier Deschamps se quedó con el cetro de mejor entrenador, Atlético de Madrid fue elegido como el mejor equipo y Blaise Matuidi recibió un premio a su trayectoria.

El reconocimiento a la mejor carrera deportiva histórica fue para el brasileño Ronaldo Nazario de Lima, en tanto que, la distinción a la mejor trayectoria como entrenador fue para el italiano Fabio Capello.