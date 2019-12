Rodrigo Naranjo se retiró del fútbol y asumió cargo en Deportes Iquique

El experimentado portero Rodrigo Naranjo anunció su retiro del fútbol profesional y asumió un cargo directivo en Deportes Iquique, como secretario técnico.

El meta hizo su anuncio este martes a través de una conferencia de prensa junto al presidente del club, Cesare Rossi, luego de adelantar la información mediante una publicación en su cuenta de Facebook.

El timonel del cuadro nortino destacó que Naranjo es el arquero más ganador en la historia del club y se mostró "contento porque Rodrigo haya aceptado este nuevo cargo", en el que "hará seguimiento de jugadores, potenciales refuerzos y de los futbolistas de las series menores".

Esta jornada, Naranjo señaló que quiere "agradecer al presidente por sus palabras, a la institución por todos estos lindos años que me cobijó, que aceptó a mi persona en esta linda ciudad, así que en general agradecido de cada persona e hincha que me mostró su cariño".

Sobre una hipotética despedida sostuvo que "no me he sentado a pensar de qué forma decir adiós, creo que la decisión que tomé ahora está, ya está decidido completamente. Lo que pueda venir más adelante se conversará y analizará para ver qué es mejor para el club y la gente que quiere despedirse".

"Hay un trabajo grande que hacer, sobre todo en divisiones inferiores. Es entretenido, tenemos que empezar a mirar a cada jugador, no solo en la parte deportiva, sino que en la parte social, conocerlos más", manifestó en relación a su nueva labor en los "dragones celestes".

Naranjo llegó a Iquique en el 2008 y se convirtió en un referente en el club con el que ganó un título de Primera B y dos Copas Chile, además de disputar la Copa Sudamericana 2011, 2012 y Copa Libertadores.