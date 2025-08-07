Con un jugador en el hospital y graves acusaciones: la denuncia de Limache que sacude al líder del torneo

⚽ Lo que pasó tras el Coquimbo vs Limache: la violencia fuera de la cancha

El duelo entre Coquimbo Unido vs Deportes Limache por la fecha 18 del Campeonato Nacional 2025 ya venía cargado de polémica: patadas, tres expulsados y un penal cuestionado que le dio la victoria 2-1 a los “piratas” en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Pero lo más grave ocurrió después del pitazo final.

Según reveló una carta de tres páginas enviada por el presidente de Limache, César Villegas, a la ANFP —a la que accedió El Deportivo—, el club visitante sufrió una serie de agresiones que no fueron incluidas en el informe del árbitro José Cabero.

🧨 “Lanzaron golpes con cámaras”: agresión al equipo de prensa

La denuncia parte con un hecho insólito: integrantes del equipo de prensa de Limache habrían sido agredidos en plena cancha por personas ligadas a un auspiciador de Coquimbo Unido.

“Comenzaron a lanzar golpes con una de sus cámaras a nuestro equipo de prensa, utileros y preparador físico ayudante. Fueron unos guardias quienes, al percatarse de que estas personas estaban en la cancha sin ninguna identificación y sólo con poleras de Coquimbo Unido, los sacaron”, relató Villegas en la carta.

🥊 Insultos y pelea en camarines: Miguel Pinto en el centro de la polémica

Uno de los puntos más delicados fue lo ocurrido en la zona de camarines, donde el ayudante técnico de Coquimbo Unido, Miguel Pinto, fue acusado directamente de incitar una pelea.

“Llegaron todos los jugadores de Coquimbo a la zona de nuestro camarín donde nuestros jugadores y staff fueron agredidos (…) fue llamativo, según el relato de personas que presenciaron el hecho, la violencia y los gruesos epítetos que lanzaba el ayudante técnico Miguel Pinto en contra de nuestro técnico, Víctor Rivero”, detalló el presidente de Limache.

El documento también denuncia que un utilero de Coquimbo entró por una zona exclusiva para la visita, lanzó insultos como “esto es Coquimbo, cagones de mierda” y desató una pelea.

🚑 Daniel Castro terminó en el hospital por una descompensación

En medio de la trifulca, uno de los referentes del equipo de Limache, Daniel Castro, terminó con una descompensación alérgica que obligó a trasladarlo al Hospital de Coquimbo.

“Toda esta situación derivó en que nuestro jugador, Daniel Castro, sufriera una descompensación alérgica, siendo trasladado hasta el hospital ubicado a un costado del estadio”, explicó Villegas.

🧍‍♂️ “Me intentaron agredir”: el presidente también fue atacado

César Villegas no solo denunció lo vivido por su plantel, sino que él mismo habría sido objeto de intento de agresión por parte de jugadores no citados del local.

“Fui interceptado por unos jóvenes (jugadores no citados de Coquimbo Unido), quienes me comenzaron a insultar e intentaron agredirme. No ocurrió porque me fue a buscar nuestro secretario general y me sacó del lugar”, afirmó.

🚨 Grave falta de seguridad tras el partido

Para cerrar el documento, Limache denunció la ausencia total de seguridad al término del encuentro:

“Los guardias se retiraron completamente del estadio pese a que nuestra delegación se tuvo que quedar varias horas debido a que estuvieron esperando lo que ocurriría con el jugador Daniel Castro. La escolta de Carabineros también se retiró antes de que el bus se fuera del estadio”, subrayaron.

❓ ¿Qué denuncia Limache tras el partido con Coquimbo Unido?

Agresiones físicas y verbales, tanto en cancha como en camarines, además de falta de seguridad.

❓ ¿Quién fue acusado de insultos y violencia?

Miguel Pinto, ayudante técnico de Esteban González en Coquimbo Unido, fue sindicado como responsable de insultar y agredir verbalmente a Víctor Rivero.

❓ ¿Qué le pasó a Daniel Castro?

El capitán de Limache sufrió una descompensación alérgica y fue llevado al hospital.

❓ ¿Qué medidas tomó Limache?

El presidente del club envió una carta formal a la ANFP pidiendo que se investigue lo ocurrido.

❓ ¿Habrá sanciones para Coquimbo?

La ANFP aún no se pronuncia oficialmente. La denuncia está en manos del Tribunal de Disciplina.

📣 En Al Aire Libre seguiremos atentos a esta grave denuncia que puede traer sanciones en el fútbol chileno. ¿Qué medidas tomará la ANFP? ¿Responderá Coquimbo Unido? La polémica recién comienza…