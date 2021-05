La "buena reflexión" sobre el enojo y el sufrimiento que compartió Esteban Paredes

El delantero de Coquimbo Unido Esteban Paredes compartió en sus redes sociales una interesante reflexión sobre el enojo y cómo enfrentarlo.

En sus historias de Instagram el goleador histórico del fútbol chileno publicó una imagen con un texto que señala "cuando te enojes, vuelve a ti mismo y cuida de tu ira. Y cuando alguien te haga sufrir, regresa a ti mismo y cuida de tu sufrimiento".

"No digas ni hagas nada, porque en cualquier cosa que digas o hagas en un estado de ira podría estropear más tu relación. La mayoría no lo hacemos, no queremos volver a nosotros mismos, sino perseguir a esa persona para castigarla", señala el texto.

"Pero si tu casa se está incendiando, lo más urgente es volver a ella e intentar apagar el fuego y no echar a correr detrás del que crees que la ha incendiado, porque si haces eso, tu casa se quemará mientras te dedicas a atraparle", finaliza.

Las palabras pertenecen al budista Thích Nhất Hạnh.