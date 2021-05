Ezequiel Miralles: En los últimos años Everton ha estado navegando sin jugar cosas importantes

El ex delantero argentino Ezequiel Miralles, ex jugador de Everton, analizó el momento del club viñamarino en conversación con Al Aire Libre en Cooperativa y aseguró que en los últimos años el equipo ha perdido protagonismo.

"Ahora hay otros dueños, yo creo que sería bueno que los equipos mantengan la filosofía de toda una vida. Quizás tienen otro pensamiento. En estos últimos años el equipo ha estado navegando y no está disputado cosas importantes. Ojalá vuelva a hacerlo", comentó.

Sobre el histórico título obtenido en 2008 con el club dijo que "nos encontramos con el correr del tiempo con un buen equipo, que jugaba muy bien y tenía cosas interesantes. Clasificamos a los playoffs y terminamos saliendo campeones en un torneo que nadie pensó que lo podía conseguir".

Agregó que "en 2008 Everton tenía la necesidad de mantener la categoría, nos encontramos con un entrenador (Nelson Acosta) que conocía muy bien el fútbol chileno".

Consultado por el actual momento del equipo señaló que "no he visto muchos partidos acá porque no los televisan, pero ojalá que Everton pueda conseguir un triunfo ante Wanderers".

Por último sobre la realización de la Copa América dijo que "yo no creo que vaya a significar algo grave en la cantidad de contagios (...). Estamos todos con un ambiente negativo, la rapidez de la vacunación acá en Argentina no es la ideal y Chile está bastante mejor. Quizás sea mejor que se juegué allá".

Miralles tuvo dos etapas en Everton, la primera fue entre 2008 y 2009 y la segunda en 2014.