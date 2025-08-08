“La mafia está ahí”: Exrepresentado de Felicevich acusa influencia en La Roja y los tres grandes

Fernando Felicevich es uno de los nombres que mayor polémica genera en el fútbol chileno: es conocido por su gran desempeño como representante de jugadores como Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Gary Medel, pero también está en el "ojo del huracán" por su injerencia en los clubes del fútbol chileno.

Ante esto, un exfutbolista recién retirado, conversó con Al Aire Libre y entregó detalles del vínculo que tiene con equipos como La Roja, Colo Colo, U de Chile, U. Católica, La Serena y Audax Italiano.

🗣️ El exfutbolista que sacó la voz en contra de Fernando Felicevich

Se trata de Alberto Letelier, jugador que colgó los botines a principios de este 2025 y que culpó públicamente a Felicevich de esta situación, asegurando que lo dejó "botado" sin previo aviso y que le bloqueó su oportunidad de trabajo con otros representantes y clubes.

Además, en las últimas horas, respondió una publicación de Alexis Sánchez junto a Felicevich, en la que señaló: "Ahí están Alexis Sánchez, mi ídolo, y la persona que me cagó la vida".

En Al Aire Libre nos dijo: "Yo firmé con Fernando Felicevich cuando tenía 14 o 15 años, todo al inicio era bonito. Nos juntamos allá en Santiago, en sus oficinas, todos hablamos. Y la verdad es que al pasar del tiempo, uno se va dando cuenta de muchas situaciones".

De hecho, Letelier aseguró que tras tener un buen rendimiento en las inferiores de O'Higgins, pero no ser considerado de forma permanente en el primer equipo salió a préstamo a Santa Cruz en 2023, allí se dio cuenta de que la cosa no iba bien.

"Yo dije: 'por qué habiendo tanto equipo que él tiene me manda a Santa Cruz. Y no se hicieron cargo después cuando yo me fui a Linares (en 2024)"

Ese fue el momento de quiebre, ya que tras una nueva mala experiencia en O'Higgins en 2024, fue cedido por decisión del gerente deportivo Pablo Calandria. Su destino no estaba claro y terminó yéndose por las suyas a Linares, dado que desde Vibra Fútbol le hicieron la "desconocida".

Me dijeron: 'hace mucho tiempo dejamos de estar (trabajando con él), nosotros lo hacemos por buena onda, así que nada, te deseamos lo mejor en la vida'".

En Linares no le fue bien y terminó volviendo al elenco Celeste, pero sin posibilidades de jugar en Primera División. Quedó libre en 2025 y terminó retirándose del fútbol a los 21 años.

🔄 El vínculo de Felicevich con La Roja, Colo Colo, U de Chile y U. Católica

No obstante, Alberto Letelier no se quedó solo con comentar su experiencia personal, también dio detalles del supuesto vínculo de Fernando Felicevich con La Roja, Colo Colo, U de Chile y U. Católica.

"Yo me fui de préstamo, volví de la selección, lamentablemente me sacaron de la nómina final en circunstancias muy raras y fue el Pato Hormazábal que era representado por él. Estaba lleno de (jugadores) de Católica, dejaron a uno Católica que llegó un día antes, y se me dio vuelta todo y yo viniendo a la selección, pensaba que me iba a quedar haciendo minutos en O'Higgins y me dicen: 'te tienes que ir'", señaló por una situación ocurrida a principios de 2024.

Además, añadió que Felicevich tiene injerencia en La Roja: "Se ve reflejado en la selección, en las nóminas, en todo se ve reflejado realmente, los equipos del fútbol chileno, que la mafia está ahí, la mafia está ahí y no se va a ir aunque pongan una ley, aunque pongan cualquier cosa, porque se saben las leyes... En la selección tiene injerencia en todas las decisiones".

Sobre la presencia de Fernando Felicevich en los clubes, Letelier dijo: "La mayoría de los jugadores son de Vibra, yo creo que en La Serena, en Católica tienen muchísimo, en la U, en Colo Colo, en Audax están metidos también ahora, y en otros equipos también"

Además, aseguró que los jugadores más experimentados y famosos de Felicevich saben de todo esto: "Sí, los futbolistas están metidos también en todo esto. Y más los jugadores de experiencia, están muy metidos, muy metidos con todo. Incluso algunos tienen que ver con la llegada de jugadores a un club y cosas así. Si no les cae bien un jugador, puede no llegar".

❓ ¿Por qué se retiró Alberto Letelier del fútbol a los 21 años?

Porque asegura que Fernando Felicebvich lo dejó "botado" y que le cortó las opciones de firmar con otros representantes: "Hasta hace poco seguía registrado en Transfermarkt con Vibra Fútbol y los otros representantes desconfiaban. También al momento de buscar otros clubes, en O'Higgins daban malas referencias mías", lo que él sostiene que se produjo solo por pedir más minutos en una reunión que tuvo junto a su padre con el gerente deportivo Pablo Calandria.

🔗 ¿Dónde saber más de Alberto Letelier y Fernando Felicevich?

