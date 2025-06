“Pude perder la vida”: Cristóbal Campos emocionó en su regreso a las canchas en partido a beneficio

Amigos, estrellas del fútbol chileno y una gran cantidad de hinchas congregó Cristóbal Campos en un partido en beneficio de su recuperación, que se llevó a cabo este viernes en el estadio Bicentenario de La Florida.

Nombres como Marcelo Salas, David Pizarro, Johnny Herrera, Sergio "Superman" Vargas, Luis Marín y otras figuras del balompié nacional se hicieron presentes para acompañar la iniciativa "Todos x Cristóbal".

Los goles del duelo a beneficio por Cristóbal Campos

El duelo fue ganado por el equipo de Amigos de Cristóbal, en el que Campos jugó varios minutos del primer y segundo tiempo, con un resultado de 3-1 ante Históricos de U de Chile.

Pablo Calandria, David Pizarro y Diego Cuellar anotaron para el elenco ganador, mientras que el descuento fue con un autogol de Rodrigo Brito. Pizarro fue la gran figura del compromiso en La Florida.

Las sentidas palabras de Cristóbal Campos

Tras el compromiso, Cristóbal Campos dio sentidas palabras a los presentes: "Volví a tocar una cancha, es lo que me hace feliz. En algún momento tomé muchas malas decisiones y quizás, se los digo fuertemente, pude perder la vida. Hoy en día estoy con todos ustedes. Estoy agradecido de tener una oportunidad más. Estoy disfrutando, haciendo lo que amo".

"Como consejo, crean mucho en Dios, dejemos la diferencia de lado, aunque la gente no esté presente, salgamos adelante con los que nos apoyan, todos los trabajos son de uno, psiquiátricos, psicológicos, no duden en acercarse a la persona que tienen la lado en buscar apoyo, abrirse, y hoy me siento bien, no estoy recuperado al 100 por ciento, pero espero seguir avanzando con la cabeza en alto", añadió.