¿Gol con polémica en Talcahuano? Huachipato venció a Unión La Calera y desató debate arbitral

Huachipato y Unión La Calera animaron un intenso duelo en la apertura de la jornada sabatina del Campeonato Nacional. El compromiso comenzó cuesta arriba para los cementeros, que se quedaron con un hombre menos a los tres minutos tras la expulsión de Kevin Méndez, tarjeta roja que no se justifica, pues el calerano llega antes a la pelota, y pudo ser tarjeta amarilla por jugada peligrosa.

Aun así, el marcador se mantuvo en cero durante gran parte del encuentro. Pero en la recta final, el equipo de Jaime García logró romper la igualdad con una acción que dejó más de una ceja levantada en el estadio y en la transmisión oficial.

⚽ El gol de Huachipato vs Unión La Calera que encendió la polémica

Corría el minuto 84 cuando Maximiliano Gutiérrez encaró por la banda derecha y lanzó un centro al área. Cris Martínez fue por la pelota y, ante la mala salida del portero Jorge Peña, pareció empujarla hacia la red. Finalmente, el registro oficial marcó un autogol de Felipe Campos.

La jugada, sin embargo, no quedó ahí. En las repeticiones se apreció que Martínez estaba ligeramente adelantado al momento del centro. Si bien no tocó el balón, su presencia influyó en la acción y generó debate sobre si correspondía invalidar el tanto.

📺 VAR ausente y reclamos contenidos

A pesar de la aparente posición de adelanto, el árbitro Piero Maza no recibió llamado del VAR y validó el gol de inmediato. Lo llamativo fue que en cancha no hubo protestas visibles de los jugadores de Unión La Calera.

Con esta victoria, Huachipato suma tres puntos valiosos y llega a los 25 puntos, mientras que Unión La Calera sigue sin encontrar regularidad en el torneo y sólo cosecha derrotas en la segunda rueda.

⚽ Resumen Huachipato vs Unión La Calera

📊 Estadísticas de Huachipato vs Unión La Calera