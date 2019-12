Huachipato anunció al defensor nacional Benjamín Gazzolo como su segundo refuerzo

El jugador a integrado los microciclos de la selección chilena sub 23.

Huachipato anunció este jueves a su segundo refuerzo para la temporada 2020, se trata del defensor nacional Benjamín Gazzolo, proveniente de Unión San Felipe de la Primera B.

"Hoy le damos la bienvenida al defensa Benjamín Gazzolo que se une al Plantel de Huachipato", anunció el club en sus redes sociales tras la firma del vínculo del zaguero.

El jugador de 22 años, que ha sido nominado a los microciclos de la Roja sub 23 de cara al Preolímpico de Colombia, viene de jugar en Unión San Felipe, club en el que debutó en 2013.

Gazzolo aseguró que "es una felicidad enorme porque esto lo venía buscando hace tiempo. Me lo propuse a comienzo de año porque quería dar el salto a un equipo de Primera División y se dio la posiblidad de Huachipato. No lo pens mucho porque me pareció que el club es una institución con buenos jugadores, instalaciones y siempre busca pelear arriba".

"Es un reto para mí. Es un desafío distinto porque en Primera el nivel va subiendo y te encuentras con jugadores de mayor calidad. Como jugador espero responder a las expectativas del club y de los hinchas", agregó.

Asimismo confió en adaptarse "rápido al equipo para así afiatarme bien al grupo y demostrar mis condiciones. Voy a pelear un puesto como todos y llego con la mentalidad de querer jugar la mayor cantidad de minutos".

Sobre el desafío internacional de los "acereros" para el 2020, apuntó que "jugar Copa Sudamericana es una gran motivación para el club y para uno como jugador. Eso me marcó al buscar y querer estar en Huachipato".

Gazzolo se suma al volante Israel Poblete, proveniente de Cobresal.

