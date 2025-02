Jaime García deja fuera de la convocatoria a figura de Huachipato

Huachipato ya comienza a preparar su debut en el Campeonato Nacional 2025, donde buscarán revertir su pasada temporada a nivel nacional. El equipo de Talcahuano estuvo cerca del descenso hasta las últimas fechas del torneo, del cual se salvaron por tres puntos.

Con la llegada del entrenador, Jaime García, los Acereros ya planifican su primer encuentro por la división de honor del fútbol chileno. El DT entregó la citación de los 19 futbolistas que enfrentarán a O’Higgins, y llamó atención la ausencia de una figura del equipo.

Jaime García no convoca a la figura de Huachipato

En la lista de citados de Jaime García en su visita al Capo de Provincia, se hace sorpresiva la ausencia del delantero Cris Martínez, quien ha sido una figura en el equipo de Talcahuano, además de haber jugado los últimos dos encuentros por Copa Chile, donde marcó un gol.

Si bien no hay una razón por la no citación por parte de García al atacante paraguayo, seguramente responderá en conferencia de prensa su ausencia. Además, Martínez contó con clubes interesados en el mercado, como lo fue Banfield de Argentina, equipo que no llegó a ningún acuerdo con el delantero.