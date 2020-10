Inter de Milán incorporó al ex Manchester United Matteo Darmian

Inter de Milán anunció este lunes la incorporación del lateral italiano Matteo Darmian, quien tuvo pasos por Manchester United y que llega al cuadro lombardo desde Parma.

El jugador fue enviado a préstamo con obligación de compra una vez que concluya la cesión desde los "crociati".

Darmian, que tiene 30 años, también jugó en AC Milan, Calcio Padova, US Palermo y Torino FC.

Es el cuarto ex Manchester United que se incorpora al plantel de los chilenos Alexis Sánchez y Arturo Vidal, además del propio atacante nacional, Romelu Lukaku y Ashley Young.

