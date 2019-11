12:25 - 15/11/2019

Brian Fernández tiró al suelo y pisoteó una camiseta de Independiente

El jugador argentino Brian Fernández, ex Unión La Calera, mostró una serie de camisetas que tiene en su poder y cuando llegó a una especial de Independiente de Avellaneda dijo lo siguiente: "¿Y esta camiseta? La verdad que no sé ni de qué club es. No entiendo nada. A esta hay que agarrarla con bronca, tirarla en el piso y pisarla", lo que luego realizó. (Video: Instagram Brian Fernández)