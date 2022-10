DT chileno Javier Roca fue testigo de tragedia en Indonesia: Cuatro personas fallecieron en el camarín

La tragedia en el fútbol de Indonesia, con cerca de 125 fallecidos, tuvo un chileno como testigo. Javier Roca, quien lleva 20 años en ese país, es técnico del club Arema FC, equipo local que perdió minutos antes que se desatara la catástrofe, y relató lo que se vivió la cancha del estadio Kanjuruhan, en la ciudad de Malang.

"No estaba en la cancha cuando fueron los incidentes, me di cuenta a la media hora, después de la conferencia de prensa. Sabíamos que por el resultado seguramente la hinchada iba a tener un tipo de respuesta, pero no pensamos que iba a ser tan agresiva", relató Roca a 24 Horas de TVN.

"Jamás pasó por nuestra mente lo que pasó. Lanzaron bombas lagrimógenas muy fuertes, muy picantes. Había gente, unas 30 personas siendo atendidas en los camarines, los propios jugadores cargando personas. Ahí me di cuenta que el asunto era grave", agregó.

Después de eso, la situación empeoró, según el testimonio del entrenador nacional.

"Habían jugadores, cuerpo técnico ayudando, tirando aire...había caso total. En el camarín fallecieron cuatro o cinco personas, fue muy impactante", comentó.

Roca también señaló que la policía trataba que la gente que había invadido el campo volviera a las tribunas, pero en esa zona habían sido lanzadas las bombas de gas lacrimógeno, por lo que era imposible respirar.

"Anda circulando un video donde se ve que las puertas del estadio estaban cerradas, ese fue el error más grave...yo lo vi hace unos minutos...y la gente quiere arrancar y no puede. Fue 'shockeante'", comentó, con la voz quebrada el DT chileno.

Roca recordó que la semana pasada había ocurrido un incidente similar en Indonesia, con invasión de hinchas en una cancha, pero la policía no había usado gases ni hubo víctimas fatales.

"El equipo está destrozado, hay entre 10 o 12 jugadores que son crecidos en esta ciudad y son cercanos a la barra. Los vínculos son cercanos, a veces por tema de religión, hay mucha convivencia", sentenció.